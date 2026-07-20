España igualó a gigante de Europa: así quedó el palmarés de campeones del mundo

Brasil sigue siendo la selección más ganadora en la historia de los Mundiales con cinco campeonatos, conquistados en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Pese a no levantar el trofeo desde hace más de dos décadas, la Canarinha continúa liderando el ranking de títulos.

La conquista de España en la Copa del Mundo 2026 no solo significó la obtención de su segunda estrella, sino que también provocó movimientos importantes en el palmarés histórico de los campeones mundiales. La Roja se impuso 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva York y alcanzó a Francia y Uruguay con dos títulos, además de dejar atrás a Inglaterra, que continúa con una sola corona.

Por detrás aparecen Alemania e Italia, ambas con cuatro coronas. Los alemanes fueron campeones en Suiza 1954, Alemania Federal 1974, Italia 1990 y Brasil 2014, mientras que los italianos levantaron el trofeo en Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006. Argentina completa el podio histórico con tres campeonatos obtenidos en 1978, 1986 y Catar 2022.

Con el éxito alcanzado en Norteamérica 2026, España se unió al grupo de selecciones con dos Copas del Mundo. Su primera consagración llegó en Sudáfrica 2010 y la segunda en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Comparte esa cifra con Francia, campeona en 1998 y 2018, y con Uruguay, vencedor en las ediciones inaugurales de 1930 y en Brasil 1950.

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La única selección que completa la lista de campeones del mundo es Inglaterra, que mantiene el título conseguido como anfitriona en 1966. De esta manera, ocho países han logrado alzar el trofeo más importante del fútbol desde la creación del torneo en 1930, consolidando una élite histórica dominada por las selecciones de Europa y Sudamérica.