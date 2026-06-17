Panamá vs Ghana EN VIVO: hora y dónde ver el debut canalero en el Mundial

La escuadra dirigida por Thomas Christiansen llega a esta importante presentación luego de varios días de intensa preparación en su campamento base ubicado en Alliston, Ontario. El combinado panameño ha trabajado cada detalle con la ilusión de iniciar con pie derecho una aventura mundialista que despierta la esperanza de toda una nación.

Panamá vuelve a vivir una cita histórica en el fútbol mundial. Este miércoles 17 de junio, la selección canalera hará su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Ghana en el Toronto Stadium de Canadá, en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo L. El encuentro está programado para las 5:00 de la tarde, hora de Honduras, y podrá seguirse a través de la señal de Tigo Sports Honduras.

Este compromiso representa un momento especial para Panamá, que disputará apenas su segunda Copa del Mundo luego de su histórica participación en Rusia 2018. Ocho años después de aquella experiencia, los canaleros vuelven a escuchar su himno en la máxima cita del fútbol, con una generación que sueña con superar lo realizado en su primer Mundial.

Enfrente estará Ghana, una selección con amplia experiencia internacional y que participa en su quinta Copa del Mundo. Los africanos son considerados uno de los equipos más competitivos de su continente y buscarán imponer su tradición mundialista ante una Panamá que pretende dar la sorpresa en el arranque del torneo.

El duelo también marcará un hecho inédito, ya que será la primera vez que Panamá y Ghana se enfrenten en un partido de clase A. Con la emoción a flor de piel y la ilusión de millones de aficionados, la espera ha terminado para los panameños, que esta tarde comenzarán a escribir un nuevo capítulo en su historia dentro de los Mundiales.