  1. Mundial 2026

Italia da giro inesperado con su nuevo DT y confirma: "Hemos hablado con Ancelotti"

Italia admite haber hablado con Guardiola y Ancelotti en su búsqueda de nuevo seleccionador

Italia da giro inesperado con su nuevo DT y confirma: Hemos hablado con Ancelotti

Italia admite haber hablado con Guardiola y Ancelotti en su búsqueda de nuevo seleccionador
23 de julio de 2026 a las 06:59

El director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), el legendario Paolo Maldini, aseguró este jueves que el español Pep Guardiola es "uno de los objetivos" para convertirse en el nuevo seleccionador de Italia y reveló que el organismo también ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil.

"¿Guardiola? No podemos dar noticias, habéis identificado uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general", dijo Maldini en rueda de prensa desde la sede de la Serie A, en Milán (norte de Italia).

Tras 12 años de fracasos, Italia confirma al DT que los quiere llevar al Mundial 2030

Maldini evitó fijar plazos para el nombramiento del nuevo seleccionador, aunque reconoció que el deseo de la federación es resolver la situación cuanto antes: "Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta", señaló.

"Siento una gran responsabilidad y presión, aquí hay un proyecto ambicioso. Es una llamada a las armas, cuando Italia llama es difícil decir que no. No conocía las dificultades iniciales, pero sentí la posibilidad de hacer cosas y la voluntad de todos de participar en la renovación", agregó.

Maldini, leyenda del Milan, destacó también el papel desempeñado por el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, para convencerle de asumir el cargo, y desveló que insistió personalmente para incorporar al exfutbolista brasileño Leonardo como asesor deportivo.

Leonardo tomó la palabra para recalcar que quieren nombrar al entrenador de la 'Azzurra' "lo antes posible", y destacó su buena sintonía con Maldini, con quien compartió vestuario y trabajó en el área directiva del conjunto 'rossonero': "Paolo y yo somos cómplices de sueños e ideas desde hace ya muchos años. A él le llegó esta propuesta tan fuerte que, con el paso de los días, se convirtió en su sueño y, por lo tanto, también en el mío".

Maldini: ¿Guardiola? No podemos dar noticias, pero también hemos hablado con Ancelotti

Maldini: "¿Guardiola? No podemos dar noticias, pero también hemos hablado con Ancelotti"

Las palabras de ambos exfutbolistas llegan dos días después de que Malagò confirmara que las negociaciones con Guardiola siguen abiertas y admitiera que la federación está dispuesta a realizar una excepción presupuestaria para intentar cerrar el fichaje del técnico catalán, aunque advirtió de que no hay garantías de alcanzar un acuerdo.

Italia busca nuevo seleccionador desde la dimisión de Gennaro Gattuso el pasado mes de abril, que dejó el cargo tras no conseguir la clasificación para el Mundial 2026.

"Ganar el Mundial es más grande que la Champions; Pedri ya superó a Bellingham"

En la mañana de este jueves, durante una reunión en Milán entre los dirigentes de la FIGC y los directivos de los clubes de la Serie A en la primera asamblea de la liga, la federación desveló que maneja varias opciones para el banquillo y que, por el momento, no descarta ninguna.

Guardiola, Roberto Mancini y Andrea Pirlo figuran entre los principales candidatos, aunque la federación no descarta otras alternativas y la opción del ex del Manchester City, Bayern Múnich y Barcelona se presenta compleja ante su intención de apartarse de los banquillos esta temporada.

Unime ahora al canal
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias