  1. Mundial 2026

"Ganar el Mundial es más grande que la Champions; Pedri ya superó a Bellingham"

La frase de leyenda del Real Madrid que incendia la casa blanca: "Pedri supera a Bellingham"

Ganar el Mundial es más grande que la Champions; Pedri ya superó a Bellingham

Casillas deja claro quién manda en el mediocampo mundial: Pedri
23 de julio de 2026 a las 06:36

Luego de cuatro días de que finalizara el Mundial 2026, la leyenda del Real Madrid, Iker Casillas, ha calentado uno de los debates actuales más intensos del fútbol europeo.

El exportero del Real Madrid y de la selección española no solo estableció una diferencia entre conquistar una Copa del Mundo y una UEFA Champions League, sino que también dejó una contundente valoración sobre dos de los mediocampistas más destacados de la actualidad: Pedri y Jude Bellingham.

Mundial 2030: la selecciones que ya quedaron fuera por diferentes motivos

Casillas comenzó destacando el enorme valor que tiene levantar el trofeo más importante del fútbol de selecciones, dejando claro que, para él, ningún título a nivel de clubes puede igualarlo.

"Ganar la Copa del Mundo es diez veces más grande que ganar la Champions League."

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 considera que el internacional español ha dado un paso adelante y ya se encuentra por delante del inglés en la élite del fútbol mundial.

"Pedri acaba de superar a Bellingham en su carrera. En mi opinión, Pedri también es un mediocampista mucho más completo."

Casillas explicó que ambos poseen cualidades diferentes, aunque cree que el jugador del Barcelona ofrece un repertorio mucho más amplio y determinante en el funcionamiento colectivo de cualquier equipo.

"Bellingham es más un mediocampista que irrumpe en el área y anota muchos goles, pero Pedri ofrece mucho más control sobre el partido."

"Él dicta el tempo, mantiene la posesión bajo presión, contribuye defensivamente y hace que todo el equipo juegue mejor."

Adeyemi es jugador del Barcelona: largo contrato que firmó y millones que ganará

Pese a que las comparaciones entre ambos futbolistas han sido constantes desde hace varias temporadas, Casillas no dejó espacio para las dudas al ser consultado sobre cuál elegiría para formar su equipo.

"Si dependiera de mí, elegiría a Pedri sobre Bellingham todos los días.En este momento, es el mejor mediocampista del mundo".

Las declaraciones del excapitán de la selección española no han pasado desapercibidas por los aficionados del Real Madrid.

Unime ahora al canal
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias