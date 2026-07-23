"Ganar el Mundial es más grande que la Champions; Pedri ya superó a Bellingham"

Luego de cuatro días de que finalizara el Mundial 2026, la leyenda del Real Madrid, Iker Casillas, ha calentado uno de los debates actuales más intensos del fútbol europeo. El exportero del Real Madrid y de la selección española no solo estableció una diferencia entre conquistar una Copa del Mundo y una UEFA Champions League, sino que también dejó una contundente valoración sobre dos de los mediocampistas más destacados de la actualidad: Pedri y Jude Bellingham.

Casillas comenzó destacando el enorme valor que tiene levantar el trofeo más importante del fútbol de selecciones, dejando claro que, para él, ningún título a nivel de clubes puede igualarlo. "Ganar la Copa del Mundo es diez veces más grande que ganar la Champions League." El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 considera que el internacional español ha dado un paso adelante y ya se encuentra por delante del inglés en la élite del fútbol mundial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Pedri acaba de superar a Bellingham en su carrera. En mi opinión, Pedri también es un mediocampista mucho más completo."

Casillas explicó que ambos poseen cualidades diferentes, aunque cree que el jugador del Barcelona ofrece un repertorio mucho más amplio y determinante en el funcionamiento colectivo de cualquier equipo.

"Bellingham es más un mediocampista que irrumpe en el área y anota muchos goles, pero Pedri ofrece mucho más control sobre el partido." "Él dicta el tempo, mantiene la posesión bajo presión, contribuye defensivamente y hace que todo el equipo juegue mejor."