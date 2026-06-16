  1. Mundial 2026

La historia del piloto hondureño que movilizó a la selección de Cabo Verde

El piloto hondureño, Salomón Caballero Pineda, fue testigo en primera fila de cómo los seleccionados disfrutaron con su gente en la despedida.

La historia del piloto hondureño que movilizó a la selección de Cabo Verde

El piloto hondureño, Salomón Caballero Pineda, fue testigo volando con la Selección de Cabo Verde por toda la isla antes de llegar a disputar el Mundial. Hoy el equipo está sorprendiendo al mundo.
16 de junio de 2026 a las 16:35

La Selección de Cabo Verde se ha convertido en la sensación de la Copa del Mundo tras frenar a España. Antes de llegar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo, el seleccionado africano hizo una enorme despedida por todas las islas que compone el archipiélago y un hondureño fue testigo de la fiesta.

Y es que los de Cabo Verde están disputando su primer mundial, pero antes, hicieron un enorme tour, pues la idea de ellos era divertirse y disputar sin presión esta Copa del Mundo donde sorprendieron empatando sin goles frente a España.

El piloto hondureño, Salomón Caballero Pineda, fue testigo en primera fila de cómo los seleccionados disfrutaron con su gente en la despedida y cuenta la impresión de cómo ellos se encargaron de cargarse de entusiasmo con su gente.

El piloto hondureño posando con los jugadores de Cabo Verde antes de que se hicieran famosos por su destacado debut en las Copas del Mundo.

El piloto hondureño posando con los jugadores de Cabo Verde antes de que se hicieran famosos por su destacado debut en las Copas del Mundo.

Caballero Pineda es piloto comercial, ahorita está trabajando en Cabo Verde. Allí pudo ver cómo los seleccionados hicieron un tour donde se comprometieron con hacer un gran mundial.

"Quería compartir que me siento profundamente emocionado y privilegiado. Tuve la oportunidad de ser el piloto de la selección de Cabo Verde en su vuelo de despedida, justo antes de su primera participación en un Mundial", manifestó el piloto a Diario DIEZ.

Y agregó: "Verlos llenos de ilusión, de pasión y de una actitud contagiosa me hizo sentir una gran gratitud con Dios y con la vida. Sin duda, un momento inolvidable", contó el hondureño.

El piloto catracho posa con la camisa que le regalaron los seleccionados de Cabo Verde sin imaginar que hoy son la sorpresa del Mundial.

El piloto catracho posa con la camisa que le regalaron los seleccionados de Cabo Verde sin imaginar que hoy son la sorpresa del Mundial.

Como es primera vez que clasifica a un mundial, ellos están hicieron una gira de despedida por todo Cabo Verde, antes de viajar a America.

"Estoy volando desde el 2007, inicios en isleña ( Taca, Avianca) países de Centroamérica, Indonesia, y todo el caribe y actualmente en África", comentó Pineda.

El sampedrano no se imaginó que esta pequeña Selección tuviera un debut en el Mundial por la puerta grande; ahora los estará esperando al retorno para también festejar con su gente que está viviendo un sueño con el papel hecho.

Vozinha, portero de Cabo Verde se ha convertido en la sensación del Mundial.

Vozinha, portero de Cabo Verde se ha convertido en la sensación del Mundial.

Una de sus principales figuras fue el portero Vozinha, quien fue un muro ante los españoles. A sus 40 años, no se imaginó que se convirtiera en tendencia mundial al pasar de tener 50,000 seguidores a llegar a más de 3 millones en Instagram, tras conocerse su gran historia.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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