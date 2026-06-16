La historia del piloto hondureño que movilizó a la selección de Cabo Verde

La Selección de Cabo Verde se ha convertido en la sensación de la Copa del Mundo tras frenar a España. Antes de llegar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo, el seleccionado africano hizo una enorme despedida por todas las islas que compone el archipiélago y un hondureño fue testigo de la fiesta. Y es que los de Cabo Verde están disputando su primer mundial, pero antes, hicieron un enorme tour, pues la idea de ellos era divertirse y disputar sin presión esta Copa del Mundo donde sorprendieron empatando sin goles frente a España. El piloto hondureño, Salomón Caballero Pineda, fue testigo en primera fila de cómo los seleccionados disfrutaron con su gente en la despedida y cuenta la impresión de cómo ellos se encargaron de cargarse de entusiasmo con su gente.

Caballero Pineda es piloto comercial, ahorita está trabajando en Cabo Verde. Allí pudo ver cómo los seleccionados hicieron un tour donde se comprometieron con hacer un gran mundial. "Quería compartir que me siento profundamente emocionado y privilegiado. Tuve la oportunidad de ser el piloto de la selección de Cabo Verde en su vuelo de despedida, justo antes de su primera participación en un Mundial", manifestó el piloto a Diario DIEZ. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y agregó: "Verlos llenos de ilusión, de pasión y de una actitud contagiosa me hizo sentir una gran gratitud con Dios y con la vida. Sin duda, un momento inolvidable", contó el hondureño.

Como es primera vez que clasifica a un mundial, ellos están hicieron una gira de despedida por todo Cabo Verde, antes de viajar a America. "Estoy volando desde el 2007, inicios en isleña ( Taca, Avianca) países de Centroamérica, Indonesia, y todo el caribe y actualmente en África", comentó Pineda. El sampedrano no se imaginó que esta pequeña Selección tuviera un debut en el Mundial por la puerta grande; ahora los estará esperando al retorno para también festejar con su gente que está viviendo un sueño con el papel hecho.