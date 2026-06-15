La reacción de Vozinha al enterarse que pasó de 50,000 seguidores a 2 millones

El nombre propio del debut de España contra Cabo Verde no es otro que el de Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha. El portero caboverdiano se convirtió en la pesadilla de 'La Roja' y terminó llevándose el 'MVP' del partido. A sus 40 años, el guardameta ha realizado en el Mundial una de las mejores actuaciones de su carrera y ya se hizo tendencia en las redes sociales.

Nada más terminar el encuentro, Vozinha se enteró en una entrevista con Caze TV del subidón de seguidores que ha tenido en Instagram. Ha pasado de tener 50.000 seguidores a llegar a los dos millones solo por su gran rendimiento ante España. Su reacción no tiene desperdicio y deja claro que, a pesar de estar muy fuera de lo que son las redes sociales, no se esperaba para nada ese subidón tan exagerado. Vozinha ha sido un muro viviente contra España y ha frustrado una y otra vez las ocasiones del rival que no han sido pocas. Sobre todo con Ferran Torres, que falló una de las ocasiones más claras a pase de Cucurella y mandó otro balón al travesaño después de que el portero tapase todos los huecos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Una actuación que pasa a la historia de los Mundiales y un portero al que recordarán por mucho tiempo en España porque evitó que los dirigidos por Luis de la Fuente debutaran con triunfo en Atlanta.