Locura marroquí tras eliminar a Canadá y sellar el pase a los cuartos de final

Los aficionados marroquí bajaron al interior del estadio para armar tremenda fiesta y celebrar la clasificación.

La selección de Marruecos logró dar un golpe de autoridad en la Copa del Mundo tras eliminar a la primera de las tres selecciones sedes del campeonato.

La alegría de los aficionados se vivió con tanta intensidad que entre ellos los cargaban y los tiraban al aire para celebrar en medio de los cánticos.

No es para menos lo que están viviendo los seguidores de su selecciones, quienes han viajado miles de kilómetros para alentar a su país.

La selección de Marruecos logra una vez más el pase a una siguiente ronda de la competencia mundial y en esta oportunidad dejando en el camino a la anfitriona del mundo.