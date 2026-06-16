Messi y Mbappé debutan: partidos de hoy martes 16 de junio en el Mundial 2026

La emoción de la Copa del Mundo no se detiene y hoy, martes 16 de junio, continúan los partidos de la fase de grupos del campeonato más importante del deporte más bello del mundo, que se está disputando este verano en Estados Unidos, Canadá y México. Francia y Senegal (1:00 PM) se enfrentan en uno de los partidos más atractivos del día. Los franceses llegan con la etiqueta de favoritos gracias a la calidad de su plantilla, aunque "Los Leones de Teranga" intentarán dar la sorpresa con un equipo competitivo que ya ha demostrado en anteriores mundiales que puede plantar cara a las grandes potencias.

La actividad continuará con el duelo entre Irak y Noruega (4:00 PM). Los noruegos buscarán aprovechar el talento de sus principales figuras como Erling Haaland para sumar una victoria importante, mientras que los iraquíes tratarán de mantenerse firme y sorprender a un rival que parte con mayores expectativas. Uno de los encuentros que genera más expectativa es el que disputarán Argentina y Argelia (7:00 PM). La selección sudamericana intentará confirmar su condición de candidata al título, mientras que los argelinos buscarán dar un golpe sobre la mesa ante uno de los equipos más fuertes del torneo. La jornada concluirá con el enfrentamiento entre Austria y Jordania (10:00 PM). Los europeos intentarán imponer su experiencia y organización táctica para cerrar el día con una victoria, mientras que Jordania afrontará el desafío con la ilusión de sumar un resultado positivo que le permita seguir soñando con avanzar de ronda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

CARTELERA DE ESTE MARTES 16 DE JUNIO (HORA DE HONDURAS)