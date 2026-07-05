México tiene nuevo DT y Javier Aguirre ficharía por este club tras fracasar en el Mundial 2026

El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio Azteca. "Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos", concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.



Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: "No te puedes equivocar porque te condena". Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron. "No les puedo reprochar nada", puntualizó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Javier Aguirre ya tendría definido su nuevo club



Según informó en exclusiva el periodista Fernando Cevallos durante el programa Cuadro Titular, el nombre de Javier Aguirre figura entre las principales opciones del Al Ittihad de Arabia Saudita para asumir como entrenador. Todavía no hay negociaciones.