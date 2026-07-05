México tiene nuevo DT y Javier Aguirre ficharía por este club tras fracasar en el Mundial 2026

El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio Azteca.
"Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos", concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.
Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: "No te puedes equivocar porque te condena".
Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron. "No les puedo reprochar nada", puntualizó.
Javier Aguirre ya tendría definido su nuevo club
Según informó en exclusiva el periodista Fernando Cevallos durante el programa Cuadro Titular, el nombre de Javier Aguirre figura entre las principales opciones del Al Ittihad de Arabia Saudita para asumir como entrenador. Todavía no hay negociaciones.
El estratega mexicano fue muy sincero al ser cuestionado por el periodista Mauricio Ymay sobre si este resultado refleja el nivel real del balompié nacional.
“Nosotros intentamos hacer lo mejor posible, no sé si es la realidad o no. Hacemos lo que tenemos, no nos guardamos nada; íbamos bien, pero en cinco minutos nos meten dos goles y eso nos condenó”, explicó el 'Vasco'.
Aguirre también asumió la responsabilidad por algunas decisiones tácticas que generaron debate. Reveló que permitió que César Montes jugara como titular y capitán a pesar de arrastrar molestias físicas desde el calentamiento, lo que obligó a retrasar el ingreso de Edson Álvarez. "Él quiso estirarla, desde el calentamiento dijimos que podía esperar y bueno, al final de cuentas él quiso, quiso, quiso", argumentó.
Respecto a la salida de Julián Quiñones para darle minutos a Guillermo 'Memote' Martínez, el entrenador señaló que buscaba aprovechar la superioridad numérica tras la tarjeta roja de los ingleses para poblar el área y buscar balones aéreos, aunque reconoció que el rival supo replegarse con éxito. "Son el cuarto del mundo, no hay mucho más que hablar", sentenció.