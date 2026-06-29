Nadie le informó a Bielsa: revelan el problema que vivía Muslera y que dejó fuera Uruguay del Mundial

El proceso de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya parece haber llegado a su fin de la peor manera posible: entre acusaciones cruzadas, filtraciones y un vestuario totalmente quebrado. La prueba más contundente de este descontrol salió a la luz en las últimas horas y explica el insólito error que sepultó las opciones charrúas ante España.

El Mundial 2026 ha consumado uno de los mayores fracasos en la historia reciente del fútbol uruguayo. La Celeste quedó eliminada prematuramente en la fase de grupos tras cosechar apenas dos puntos en el Grupo H, producto de los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y la dura derrota frente a España. Sin embargo, el fiasco deportivo es apenas la punta del iceberg de una convivencia completamente rota en Playa del Carmen.

Uno de los principales señalados por la temprana eliminación fue el histórico arquero Fernando Muslera, quien a sus 40 años tuvo un rendimiento muy lejano a su mejor versión y cometió un grosero error que facilitó el gol español en la tercera jornada. Lo que nadie sabía, hasta ahora, es el calvario físico que vivía el guardameta.

Diego Forlán, leyenda del combinado oriental, rompió el silencio en las pantallas de ESPN y destapó una situación inédita que dejó en evidencia la falta de comunicación dentro de la delegación: “El Nando la noche anterior (al partido con España) estuvo con 40 o 41 de fiebre”, reveló el exdelantero.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El verdadero escándalo no radica en el estado de salud del arquero, sino en cómo se manejó la interna. Según informes de la prensa uruguaya, el cuerpo médico de la Celeste estaba completamente al tanto de la alta fiebre que sufría Muslera. Sin embargo, en un acto que demuestra la desconexión total del grupo, nadie le informó la situación a Marcelo Bielsa.

El director técnico argentino, ignorando por completo el cuadro febril de su jugador, lo incluyó en el once titular para el trascendental choque ante España. El desenlace fue catastrófico: Muslera no pudo contener un remate débil de Álex Baena, un fallo que le costó el partido a Uruguay. Sintiéndose diezmado, el propio portero tuvo que pedir el cambio en el entretiempo para dejar su lugar a Sergio Rochet.