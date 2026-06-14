No salió contento con Brasil y humilló a periodista: "Quien no conoce mucho de fútbol..."

Una nueva polémica se ha destacado este domingo en las redes sociales tras la plática entre el histórico Romario y la periodista Fernanda Gentil, ambos integrantes de la cobertura de CazéTV, se transformó en uno de los temas más comentados en Brasil tras el empate 1-1 de la selección brasileña frente a Marruecos en su estreno mundialista. Las declaraciones del exfutbolista, quien aseguró que quienes consideran el resultado como una derrota "no conoce mucho de fútbol", provocaron una ola de reacciones y un intenso debate en redes sociales. El episodio ocurrió sobre el césped del estadio MetLife Stadium, apenas unos minutos después del pitazo final del encuentro correspondiente al debut de la Canarinha en el Mundial 2026.

Durante la transmisión, Gentil consultó a Romario si la igualdad le dejaba una sensación amarga al combinado sudamericano. La respuesta del campeón mundial de 1994 fue inmediata y contundente. “Empatar en el primer partido de una Copa del Mundo contra una selección de Marruecos... Quien no conoce mucho de fútbol va a tener ese pensamiento que tienes. Y nosotros somos brasileños”, respondió el exdelantero, generando sorpresa entre los espectadores y en la propia periodista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Lejos de quedarse ahí, Romario profundizó en su análisis del encuentro y destacó el rendimiento mostrado por el conjunto africano, al que consideró superior en varios aspectos del juego. “Marruecos, con seguridad, presentó, en mi opinión, un fútbol mejor, más técnico, mejor posicionado. Está claro que nosotros tenemos mejores jugadores que Marruecos, pero lamentablemente la Copa del Mundo, principalmente en un debut...”, expresó el popular "Chapulín". Sin embargo, mientras desarrollaba su argumento, Gentil interrumpió la intervención para dar paso a otra entrevista. El momento llamó la atención de la audiencia y abrió interrogantes sobre si se trató simplemente de una cuestión de tiempos televisivos o de una reacción al tono empleado por Romario durante el intercambio. La entrevista no tardó en hacerse viral en las redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron la actitud del exgoleador y la calificaron como "innecesaria" e incluso "sexista", al considerar que desacreditó públicamente la opinión de una colega de transmisión. Otros, en cambio, defendieron al exfutbolista y argumentaron que sus palabras tenían como objetivo destacar el verdadero nivel competitivo de Marruecos.

El debate surgió en un contexto ya complicado para la selección dirigida por Carlo Ancelotti. Antes incluso de la polémica televisiva, la prensa brasileña había mostrado su descontento con el rendimiento del equipo en el debut. Los principales medios del país coincidieron en señalar que el empate dejó más dudas que certezas sobre las aspiraciones de la Verdeamarela. El diario O Globo habló de una “sombra de desconfianza” que se instaló tras la igualdad, mientras que Meia Hora fue aún más contundente con el titular “Escapó del papelón”. Por su parte, Folha de São Paulo describió el resultado como un empate “difícil”, y A Tarde resumió la actuación con una frase lapidaria: “Debut sin brillo”. Ahora, Brasil deberá dejar atrás tanto el resultado como la controversia mediática y enfocarse en su próximo compromiso. La presión sobre el conjunto de Ancelotti es enorme, especialmente por la obligación histórica de pelear por el título y responder a las expectativas de millones de aficionados. En el otro encuentro del Grupo C, Escocia derrotó 1-0 a Haití para asumir el liderato de la zona. Brasil volverá a la acción el próximo 19 de junio, cuando se enfrente a Haití en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.