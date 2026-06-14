Livano Comenencia hace historia: así fue el primer gol de Curazao en los Mundiales

Houston fue testigo de un momento que quedará grabado para siempre en la historia del fútbol de Curazao. En su debut absoluto en una Copa Mundial de la FIFA, la selección caribeña consiguió su primer gol en la máxima cita del fútbol y lo hizo frente a uno de los gigantes del deporte: Alemania.

El encargado de escribir la página más gloriosa del fútbol curazoleño hasta la fecha fue Livano Comenencia. A los 21 minutos del encuentro, correspondiente a la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, el mediocampista aprovechó un rebote en las afueras del área y sacó un potente derechazo cruzado que, tras un leve desvío en Joshua Kimmich, dejó sin opciones al experimentado Manuel Neuer.