"No tiene sentido seguir": confirma su salida de Portugal tras el Mundial

El español Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, se despidió al frente del combinado luso, porque su contrato concluyó y considera que ha acabado un ciclo. "Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó.

"Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido", añadió. "Terminamos con tristeza, frente a rival que es favorito en este mundial. Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en larguero...y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto", señaló al tiempo que admitió que la lesión de Nuno Mendes condicionó el juego ofensivo de su equipo, por todo lo que genera en ataque y consideró a Cristiano Ronaldo, "un capitán ejemplar". "Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir", aseveró.