El secreto detrás de los tacos rotos que usa Pedro Neto con la selección de Portugal

Uno de los momentos más curiosos de los octavos de final del Mundial 2026 ocurrió durante el partido entre Portugal y España, cuando las cámaras captaron que el zapato derecho de Pedro Neto estaba completamente roto. La escena llamó la atención de aficionados y comentaristas, ya que el extremo portugués tuvo que detener el encuentro para cambiar de calzado y poder continuar jugando. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando las cámaras enfocaron el nuevo par de zapatos que le entregaron, pues también estaban rotos en la parte trasera.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron si se trataba de un desperfecto del calzado o de una curiosa decisión del futbolista. La explicación, sin embargo, está relacionada con una condición médica que padece el jugador. Pedro Neto sufre de espolón calcáneo, una afección que provoca un crecimiento óseo anormal en forma de espina en la parte inferior del talón, específicamente en el hueso calcáneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Esta protuberancia se desarrolla por la acumulación de depósitos de calcio, generalmente como consecuencia de una tensión excesiva y prolongada sobre la fascia plantar, el tejido que conecta el talón con los dedos del pie.