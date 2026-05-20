TIGO te trae en exclusiva los 104 partidos del Mundial 2026 en solo lugar

Estamos a pocas semanas de que ruede la pelota en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Norteamérica. Es la competencia que todo aficionado al fútbol espera cada cuatro años y qué mejor que ver los 104 partidos en un solo lugar: eso solo te lo da TIGO en vivo por la APP, TV y Web.
La competencia que inicia en Ciudad de México el 11 de junio y termina 1l 19 de julio en New Jersey, Estados Unidos con la gran final, estará en las pantallas de TIGO en los canales de TV 300 y 301, también en canal 10 y 13 satelital.
Además, los podrás disfrutar por la APP Tigo Sport HN y en la web: tigosports.com.hn para que vivas la emoción del torneo más visto en la historia de la TV en el mundo. Si no tienes Tigo, debes de apresurarte a contratar sus servicios ya que sin TIGO solo podrás ver 52 partidos nada más.
Este Mundial será histórico ya es el primero que se disputa con 48 selecciones y en tres países diferentes; Estados Unidos, México y Canadá que tendrán un verano espectacular donde será el último baile de estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y posiblemente Neymar.
El partido inaugural será el jueves 11 de junio a la 1:00 pm, hora hondureña, donde TIGO te traerá la ceremonia de apertura donde una lista de artistas de primer nivel estará amenizando la fiesta en el Azteca y son: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla.
Cada encuentro será imperdible; porque las nuevas estrellas del mundo como Lamine Yamal, Michaell Olisé, Arda Güller, Viktor Gyökeres, Endrick, Désiré Doué, Herling Haaland, y Luis Díaz, quienes buscarán liderar a sus equipos en esta competencia élite del fútbol que organiza la FIFA.
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TV: CANAL 300 y 301| Satelital: 10 y 13
App: Tigo Sports HN
Web: tigosports.com.hn