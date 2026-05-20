TIGO te trae en exclusiva los 104 partidos del Mundial 2026 en solo lugar

Estamos a pocas semanas de que ruede la pelota en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Norteamérica. Es la competencia que todo aficionado al fútbol espera cada cuatro años y qué mejor que ver los 104 partidos en un solo lugar: eso solo te lo da TIGO en vivo por la APP, TV y Web.

La competencia que inicia en Ciudad de México el 11 de junio y termina 1l 19 de julio en New Jersey, Estados Unidos con la gran final, estará en las pantallas de TIGO en los canales de TV 300 y 301, también en canal 10 y 13 satelital.

Además, los podrás disfrutar por la APP Tigo Sport HN y en la web: tigosports.com.hn para que vivas la emoción del torneo más visto en la historia de la TV en el mundo. Si no tienes Tigo, debes de apresurarte a contratar sus servicios ya que sin TIGO solo podrás ver 52 partidos nada más.