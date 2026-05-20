  1. Mundial 2026

TIGO te trae en exclusiva los 104 partidos del Mundial 2026 en solo lugar

El partido inaugural entre México y Sudáfrica será el jueves 11 de junio a la 1:00 pm, hora hondureña, donde TIGO te traerá la ceremonia de apertura.

TIGO te trae en exclusiva los 104 partidos del Mundial 2026 en solo lugar

Lionel Messi buscará el bicampeonato en su última Copa del Mundo, mientras que Cristiano Ronaldo intentará llevar a Portugal a conquistar la gloria.
20 de mayo de 2026 a las 15:24

Estamos a pocas semanas de que ruede la pelota en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Norteamérica. Es la competencia que todo aficionado al fútbol espera cada cuatro años y qué mejor que ver los 104 partidos en un solo lugar: eso solo te lo da TIGO en vivo por la APP, TV y Web.

La competencia que inicia en Ciudad de México el 11 de junio y termina 1l 19 de julio en New Jersey, Estados Unidos con la gran final, estará en las pantallas de TIGO en los canales de TV 300 y 301, también en canal 10 y 13 satelital.

Además, los podrás disfrutar por la APP Tigo Sport HN y en la web: tigosports.com.hn para que vivas la emoción del torneo más visto en la historia de la TV en el mundo. Si no tienes Tigo, debes de apresurarte a contratar sus servicios ya que sin TIGO solo podrás ver 52 partidos nada más.

La Selección de Francia es una de las candidatas a quedarse con la Copa Mundial.

La Selección de Francia es una de las candidatas a quedarse con la Copa Mundial.

Este Mundial será histórico ya es el primero que se disputa con 48 selecciones y en tres países diferentes; Estados Unidos, México y Canadá que tendrán un verano espectacular donde será el último baile de estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y posiblemente Neymar.

El partido inaugural será el jueves 11 de junio a la 1:00 pm, hora hondureña, donde TIGO te traerá la ceremonia de apertura donde una lista de artistas de primer nivel estará amenizando la fiesta en el Azteca y son: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla.

Cristiano lidera a Portugal: las grandes sorpresas de la lista para el Mundial

Cada encuentro será imperdible; porque las nuevas estrellas del mundo como Lamine Yamal, Michaell Olisé, Arda Güller, Viktor Gyökeres, Endrick, Désiré Doué, Herling Haaland, y Luis Díaz, quienes buscarán liderar a sus equipos en esta competencia élite del fútbol que organiza la FIFA.

DISFRUTALOS EN VIVO POR TV, APP Y WEB :
TV: CANAL 300 y 301| Satelital: 10 y 13
App: Tigo Sports HN
Web: tigosports.com.hn

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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