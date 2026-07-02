Valverde rompe el silencio tras eliminación de Uruguay: "Me hago cargo del fracaso"

Una semana después de la eliminación del Mundial 2026, su capitán, Federico Valverde , rompió el silencio y se expresó a través de una extensa publicación en sus redes sociales.

La selección de Uruguay fue una de las decepciones en la presente como del Mundo tras no lograr superar la primera fase de grupos en un grupo considerado accesible.

"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada".

Valverde no se quiso esconder más y salió al paso, luego de un momento tenso y duro, donde se habló de tanta indisciplina.

"Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó".

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Fiel al estilo de un verdadero líder, Valverde asumió la carga y responsabilidad de lo que representa un duro golpe.

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes".

Y cerró diciendo. "Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida.No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto".