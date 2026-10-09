Terremoto en Panamá suspende programa deportivo en vivo: tuvieron que huir del estudio

Un terremoto de magnitud 7,7 sacadió a Panamá este viernes, provocando el susto y preocupación entre sus pobladores, y sorprendiendo a los integrandes de un programa deportivo que se transmitía en vivo desde Santiago.
El momento ocurrió durante una entrevista de Deportes RPC con el empresario y dirigente de Veraguas United, David Virzi, y el director técnico Felipe Borowsky.
La conversación quedó interrumpida cuando comenzó el temblor. Ante la intensidad del movimiento, quienes participaban en el programa reaccionaron de inmediato para buscar un lugar seguro.
La escena ocurrió en Santiago, a unos 60 kilómetros del epicentro, y quedó registrada durante la transmisión.
Lo que comenzó como una entrevista deportiva terminó en una evacuación inesperada. El movimiento obligó a suspender la charla y provocó que los presentes salieran del estudio para protegerse.
En las imágenes se puede apreciar cómo los integrantes avisan que está temblando y luego abandonan sus puestos por el fuerte movimiento.
"¡Esperemos que todos se encuentren bien! Momento en el que tuvimos que suspender nuestra transmisión. Nuestros compañeros e invitados también se encuentran bien", informó Deportes RPC, que también difundió el video de lo ocurrido en suelo canalero.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió a través de su cuenta de X mantener la calma tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país y activó la amenaza de tsunami en el Pacífico.
El mandatario solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que "informen sobre los efectos llamando a la calma".
También, Mulino aseguró que "no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden".
Imágenes de la calle que conduce a Torio en Mariato, Veraguas. https://t.co/HFjb9UbAtn— La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026
El terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó una alerta de tsunami en el Pacífico.
De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.
El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS. Hasta el momento no se reportan heridos o fallecidos.