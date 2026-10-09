Terremoto en Panamá suspende programa deportivo en vivo: tuvieron que huir del estudio

Un terremoto de magnitud 7,7 sacadió a Panamá este viernes, provocando el susto y preocupación entre sus pobladores, y sorprendiendo a los integrandes de un programa deportivo que se transmitía en vivo desde Santiago. El momento ocurrió durante una entrevista de Deportes RPC con el empresario y dirigente de Veraguas United, David Virzi, y el director técnico Felipe Borowsky. La conversación quedó interrumpida cuando comenzó el temblor. Ante la intensidad del movimiento, quienes participaban en el programa reaccionaron de inmediato para buscar un lugar seguro.

La escena ocurrió en Santiago, a unos 60 kilómetros del epicentro, y quedó registrada durante la transmisión. Lo que comenzó como una entrevista deportiva terminó en una evacuación inesperada. El movimiento obligó a suspender la charla y provocó que los presentes salieran del estudio para protegerse. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En las imágenes se puede apreciar cómo los integrantes avisan que está temblando y luego abandonan sus puestos por el fuerte movimiento. "¡Esperemos que todos se encuentren bien! Momento en el que tuvimos que suspender nuestra transmisión. Nuestros compañeros e invitados también se encuentran bien", informó Deportes RPC, que también difundió el video de lo ocurrido en suelo canalero.



El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió a través de su cuenta de X mantener la calma tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país y activó la amenaza de tsunami en el Pacífico. El mandatario solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que "informen sobre los efectos llamando a la calma". También, Mulino aseguró que "no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden".

Imágenes de la calle que conduce a Torio en Mariato, Veraguas. https://t.co/HFjb9UbAtn — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026