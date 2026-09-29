Condepor cierra con éxito el Circuito de Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil 2026

La Villa Olímpica de Tegucigalpa fue el punto de encuentro para el cierre del Circuito de Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil CONDEPOR 2026, que completó su décima y última jornada con la participación de jóvenes talentos.

El torneo reunió a estudiantes de diferentes centros educativos de la capital hondureña, quienes tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades, concentración y estrategia sobre el tablero durante esta última competencia del circuito.