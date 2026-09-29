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Condepor cierra con éxito el Circuito de Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil 2026

La Villa Olímpica albergó una nueva edición del Circuito de Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil

Condepor cierra con éxito el Circuito de Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil 2026
29 de septiembre de 2026 a las 15:20

La Villa Olímpica de Tegucigalpa fue el punto de encuentro para el cierre del Circuito de Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil CONDEPOR 2026, que completó su décima y última jornada con la participación de jóvenes talentos.

El torneo reunió a estudiantes de diferentes centros educativos de la capital hondureña, quienes tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades, concentración y estrategia sobre el tablero durante esta última competencia del circuito.

Cinco atletas representarán a Honduras en el Campeonato de Esgrima en Nicaragua

La actividad contó con el respaldo del ministro Gerardo Fajardo y el subcomisionado Vinicio Valdés, reafirmando el acompañamiento institucional a iniciativas que promueven el desarrollo deportivo entre las nuevas generaciones.

Con este circuito, CONDEPOR continúa creando espacios para fortalecer el ajedrez y fomentar valores como la disciplina, el esfuerzo y la formación integral de niños y jóvenes hondureños a través del deporte.

Así quedaron los medalleros femeninos y masculinos del Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil 2026

Así quedaron los medalleros femeninos y masculinos del Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil 2026


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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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