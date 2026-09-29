Condepor cierra con éxito el Circuito de Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil 2026

La Villa Olímpica de Tegucigalpa fue el punto de encuentro para el cierre del Circuito de Ajedrez Rápido Infanto-Juvenil CONDEPOR 2026, que completó su décima y última jornada con la participación de jóvenes talentos.
El torneo reunió a estudiantes de diferentes centros educativos de la capital hondureña, quienes tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades, concentración y estrategia sobre el tablero durante esta última competencia del circuito.
La actividad contó con el respaldo del ministro Gerardo Fajardo y el subcomisionado Vinicio Valdés, reafirmando el acompañamiento institucional a iniciativas que promueven el desarrollo deportivo entre las nuevas generaciones.
Con este circuito, CONDEPOR continúa creando espacios para fortalecer el ajedrez y fomentar valores como la disciplina, el esfuerzo y la formación integral de niños y jóvenes hondureños a través del deporte.