Copa Unitec impulsa el encuentro deportivo interuniversitario más grande de Honduras

La Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) anuncia la II Edición de la Copa Unitec, una iniciativa que continúa fortaleciendo el deporte universitario en el país y promoviendo espacios de integración, sana competencia y crecimiento humano entre jóvenes de distintas instituciones de educación superior. El evento de inauguración se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo en Unitec SPS, lugar hasta donde llegaron autoridades académicas en representación de las diferentes Universidades participantes, junto a sus respectivas delegaciones y mascotas. Asimismo se contó con la presencia del reconocido Rely Maradiaga, destacado comunicador, productor y conferencista hondureño, quien fue el maestro de ceremonia del acto inaugural.

Con la participación de más de 1,000 estudiantes atletas, la Copa Unitec se consolida como un evento deportivo universitario de alto nivel que reúne a universidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula en competencias de baloncesto, fútbol y voleibol, en las ramas femenina y masculina. Visión 2030Más allá de los resultados deportivos, este encuentro busca impulsar experiencias que fortalezcan valores como el compañerismo, la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y el orgullo de representar a cada institución.

Jennifer Velázquez, directora de Vida Estudiantil de Unitec, destacó, “Uno de los ecosistemas de aprendizaje que estamos trabajando en Unitec en la Visión 2030 son justamente esas experiencias fuera del aula”.

La Copa Unitec se convierte así en una plataforma donde los estudiantes no solo demuestran su talento, sino también construyen conexiones, liderazgo y experiencias que marcan su etapa universitaria. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En ese sentido Velázquez indicó, “Nos sentimos orgullosos de decir que hoy por hoy, Unitec sigue siendo la única universidad a nivel nacional que promueve este tipo de eventos de manera integral en fútbol, baloncesto y voleibol”.

Promoviendo la sana competencia

En San Pedro Sula participarán siete universidades: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad de San Pedro Sula, Universidad Católica de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, Universidad Tecnológica de Honduras y Unitec.

“Hoy en día contamos con siete universidades participando en estas tres disciplinas deportivas en categoría femenina y masculina”, informó, Marisabel Sosa, oficial encargada de eventos deportivos de Unitec.

Cabe señalar que las competencias se desarrollarán del lunes 25 al viernes 29 de mayo en el Polideportivo de Unitec y la cancha de Patria Marathón. La delegada además agregó, “Hoy en día contamos con siete universidades participando en estas tres disciplinas deportivas en categoría femenina y masculina”.

Más encuentros

Por su parte, en Tegucigalpa competirán ocho universidades: Universidad de Defensa de Honduras, Universidad Nacional de la Policía de Honduras, Universidad Católica de Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Universidad Politécnica de Honduras, Universidad José Cecilio del Valle y Unitec. Los encuentros deportivos se realizarán del lunes 1 al viernes 5 de junio en el Polideportivo de Unitec, la Villa Olímpica, las Canchas de La Vega y el Estadio Nacional Chelato Uclés.