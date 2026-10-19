Francisco Morazán: CONDEPOR fortalece las bases del deporte comunitario en San Ignacio

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) sigue promoviendo la formación deportiva en Honduras mediante iniciativas que buscan fortalecer los conocimientos de quienes trabajan en las comunidades. En esta ocasión, desarrolló en el municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, la capacitación “Programa y Medios de Entrenamiento con Balón: Metodología y Aplicación Práctica”.
La actividad permitió brindar nuevas herramientas metodológicas y conocimientos prácticos a los participantes, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y contribuir al crecimiento del deporte en la localidad. Esta formación representa una oportunidad para fortalecer las bases deportivas y fomentar una preparación más adecuada para las nuevas generaciones.
Como resultado de esta iniciativa, 23 entrenadores ampliaron sus conocimientos y ahora cuentan con nuevas herramientas para transmitir sus aprendizajes a niños y jóvenes de San Ignacio. Cada uno de ellos podrá aportar a la formación de futuros deportistas, promoviendo valores, disciplina y el desarrollo de habilidades mediante la práctica de la actividad física.
Bajo la visión del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, CONDEPOR mantiene su apuesta por generar espacios de capacitación y aprendizaje en distintos municipios del país. Con este tipo de programas, la institución busca abrir nuevas oportunidades para los formadores deportivos y fortalecer el desarrollo del deporte hondureño desde las comunidades.