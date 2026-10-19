Francisco Morazán: CONDEPOR fortalece las bases del deporte comunitario en San Ignacio

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) sigue promoviendo la formación deportiva en Honduras mediante iniciativas que buscan fortalecer los conocimientos de quienes trabajan en las comunidades. En esta ocasión, desarrolló en el municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, la capacitación “Programa y Medios de Entrenamiento con Balón: Metodología y Aplicación Práctica”.

La actividad permitió brindar nuevas herramientas metodológicas y conocimientos prácticos a los participantes, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y contribuir al crecimiento del deporte en la localidad. Esta formación representa una oportunidad para fortalecer las bases deportivas y fomentar una preparación más adecuada para las nuevas generaciones.