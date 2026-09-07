LAFISE lleva soluciones financieras y tecnología a Expomóvil Honduras 2026

Banco LAFISE participa en Expomóvil Honduras 2026, uno de los principales encuentros del sector automotriz del país, organizado por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores (AHDIVA), reafirmando su compromiso de acompañar a los hondureños en sus proyectos de movilidad y contribuir a la dinamización de un sector estratégico para la economía nacional. Expomóvil se desarrolló en Tegucigalpa los días 4, 5 y 6 de septiembre, en el Polideportivo de la UNAH, y posteriormente llegará a San Pedro Sula los días 25, 26 y 27 de septiembre, en Expocentro.Durante la jornada, LAFISE contó con presencia y atención especializada para acercar a los visitantes soluciones financieras que faciliten la adquisición de vehículos nuevos, así como alternativas orientadas a las necesidades de empresas y emprendedores.

“En LAFISE entendemos que adquirir un vehículo representa mucho más que una compra: para una familia puede significar independencia y calidad de vida, y para una empresa puede convertirse en una herramienta para crecer y generar nuevas oportunidades. Por eso llegamos a Expomóvil con el propósito de acompañar a nuestros clientes y ayudarles a convertir sus planes de movilidad en realidad”, expresó Tania Lozano, gerente de Mercadeo de Banco LAFISE.

Una experiencia que combina movilidad, innovación y entretenimiento