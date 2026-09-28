¡Tremendo batazo! Mauricio Dubón conecta su jonrón 12 con los Braves en la MLB

El utility hondureño Mauricio Dubón volvió a escribir su nombre en las páginas doradas del deporte centroamericano. El originario de San Pedro Sula conectó este domingo su duodécimo cuadrangular de la temporada, estableciendo una nueva marca personal de jonrones en una sola campaña de las Grandes Ligas. El batazo ocurrió en la parte alta de la tercera entrada durante el último juego de la serie regular entre los Atlanta Braves y los Miami Marlins en el LoanDepot Park.

Dubón descifró un lanzamiento tipo sweeper a 81.2 mph del derecho Janson Junk. El catracho hizo un contacto sólido y mandó la pelota a viajar por todo el jardín izquierdo-central, inaugurando la pizarra para poner en ventaja provisional a Atlanta 1-0.

De acuerdo con las mediciones de Statcast, el estacazo de cuatro esquinas registró los siguientes datos de impacto: velocidad de salida (101.8 mph), distancia estimada (385 pies) y ángulo de lanzamiento (32 grados). Posteriormente, en el séptimo inning, Dubón volvió a ser protagonista. Ante un lanzamiento de 96 mph del relevista Calvin Faucher, el hondureño conectó un sencillo impulsador hacia la banda derecha para llevar a Brewer Hicklen hasta el plato. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por lo tanto, Dubón cerró una destacada jornada de 4-2 con dos carreras remolcadas y una anotada. A pesar de su esfuerzo, los Marlins reaccionaron y se llevaron la victoria con un marcador final de 5-2. Sin embargo, el resultado no opacó la hazaña del sampedrano.