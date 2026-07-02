Conoce el calendario de julio del Mundial 2026

Arrancó la eliminación directa. Sin fase de grupos ni segundas oportunidades, cada partido del Mundial 2026 se juega ahora a todo o nada, hasta llegar a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.
Fechas de la fase eliminatoria
Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio Octavos de final: 4 al 7 de julio Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio Semifinales: 14 y 15 de julioTercer puesto: 18 de julioFinal: 19 de julio
¿Dónde ver cada partido?
No toda la fase eliminatoria está en televisión abierta. Acá el desglose exacto, ronda por ronda:
Para no perderte nada
Con cruces que se definen partido a partido y jornadas con varios encuentros el mismo día, conviene revisar antes de cada fecha qué partidos transmite la señal abierta y cuáles solo están en Tigo Sports. En las rondas decisivas —octavos, cuartos y semifinales—, esa diferencia se siente más.