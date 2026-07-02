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Conoce el calendario de julio del Mundial 2026

El cuadro eliminatorio ya está en marcha. Estas son las fechas y la cobertura completa, ronda por ronda.

Conoce el calendario de julio del Mundial 2026

Llegó el momento más emocionante del Mundial 2026. Revisá el calendario de las rondas eliminatorias y conocé qué partidos podrás ver por televisión abierta y cuáles serán exclusivos de Tigo Sports.
02 de julio de 2026 a las 08:32

Arrancó la eliminación directa. Sin fase de grupos ni segundas oportunidades, cada partido del Mundial 2026 se juega ahora a todo o nada, hasta llegar a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Fechas de la fase eliminatoria

Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio Octavos de final: 4 al 7 de julio Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio Semifinales: 14 y 15 de julioTercer puesto: 18 de julioFinal: 19 de julio

¿Dónde ver cada partido?

No toda la fase eliminatoria está en televisión abierta. Acá el desglose exacto, ronda por ronda:

Comenzó la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Desde ahora, cada partido es una final: el que pierde se despide y el que gana sigue en la lucha por levantar la copa el próximo 19 de julio.

Comenzó la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Desde ahora, cada partido es una final: el que pierde se despide y el que gana sigue en la lucha por levantar la copa el próximo 19 de julio.

Para no perderte nada

Con cruces que se definen partido a partido y jornadas con varios encuentros el mismo día, conviene revisar antes de cada fecha qué partidos transmite la señal abierta y cuáles solo están en Tigo Sports. En las rondas decisivas —octavos, cuartos y semifinales—, esa diferencia se siente más.

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Redacción web
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