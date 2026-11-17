El automovilismo hondureño vive un momento histórico con la clasificación de Jeray Perdomo al Mundial FIA Karting Arrive & Drive 2026. Gracias al patrocinio oficial de Puma Energy, el joven deportista tendrá la oportunidad de medirse ante los mejores talentos juveniles del planeta en la pista de Malasia. Este respaldo no solo hace viable su participación en el torneo organizado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) —ente rector de la Fórmula 1—, sino que también posiciona el nombre de Honduras en uno de los escaparates más exigentes del deporte motor internacional. La presencia de Perdomo en esta cita mundialista marca un hito sin precedentes para el país, al convertirse en el primer y único piloto hondureño en disputar este certamen. Asimismo, destaca como uno de los únicos tres representantes seleccionados de todo el continente americano. Su cupo fue obtenido tras un riguroso proceso de invitación, postulación y evaluación liderado por la FIA en conjunto con la Federación Hondureña de Automovilismo y la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo (AHADH-FIA), quienes validaron su destacado desempeño competitivo.

El ascenso de Jeray hacia la élite mundial está respaldado por un palmarés envidiable a su corta edad. El piloto ostenta el bicampeonato nacional de karting de Honduras obtenido en 2023 y 2024 en la categoría Mini, además de haberse coronado campeón Centroamericano FIA 2026 en la categoría Vortex Junior. Su fogueo en pistas de Centroamérica, México y Estados Unidos, sumado a su participación en pruebas de Fórmula 4, consolidan una preparación integral que hoy rinde frutos en el escenario global. Para Puma Energy, apoyar esta travesía responde a una visión clara de fomento al talento local y excelencia técnica. Paola Padilla, Marketing Manager de la compañía, destacó el orgullo de respaldar a jóvenes que trabajan con disciplina y determinación para alcanzar grandes metas. Según explicó la ejecutiva, este patrocinio refleja la esencia de la marca en el automovilismo, conectando el alto rendimiento en las pistas con la tecnología de sus gasolinas CLEANTEC, diseñadas para mantener los motores limpios y optimizar su desempeño.