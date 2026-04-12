Segunda División

Dos cruces listos en cuartos de final: Eliminado un favorito, el Gigante del Aguán no falla y Vida se bajó a otro candidato en el Ascenso de Honduras

Hoy se desarrollarán los tres partidos pendientes de los octavos de final.

  • Dos cruces listos en cuartos de final: Eliminado un favorito, el Gigante del Aguán no falla y Vida se bajó a otro candidato en el Ascenso de Honduras

    El Vida selló su pase a la siguiente ronda venciendo en La Ceiba por 2-1 al Honduras Progreso. Foto cortesía Vida.
2026-04-12

Los octavos de final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras llegan a su final hoy con los últimos tres partidos para darle paso a los cuartos de final, que ya tiene dos cruces confirmados.

El vigente campeón del torneo Apertura, Estrella Roja, remontó el marcador y goleó 4-0 a AFFI Academia para sellar su nombre en la siguiente ronda.

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El rival del Orgullo del Oriente se conoció ayer y es Pumas. Los Pateplumas siguen derribando muros y eliminados a sus vecinos de departamento, San Juan, con otro 1-0 en el marcador.

Anoche en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua, el Atlético Independiente llegó como gran favorito al arrasar en la primera ronda, quedó tendido. Real Sociedad mantuvo la ventaja, ganó la ida 2-1 en Tocoa, y empataron en la vuelta 1-1.

El Gigante del Aguán sigue en la línea del ascenso, viene de menos a más. Su rival en cuartos de final está confirmado y es Brasilia. Los de Río Lindo, Cortés, eliminaron al Boca Juniors de Tocoa, Colón.

Y el Vida protagonizó un duelazo ante Honduras Progreso, luego de un empate sin goles en la ida. La vuelta se trasladó a La Ceiba y los Cocoteros hicieron valen su condición de local ganando 2-1 y metiéndose a los cuartos de final.

Hoy serán los juegos: Social Sol vs Hondupino (1:00 pm), Pirata FC vs Arsenal Sao (3:00 pm) y Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa (3:00 pm), para definir los otros dos cruces pendientes.

LIGA DE ASCENSO OCTAVOS DE FINAL DE VUELTA
AYER SÁBADO 11 DE ABRIL
Estrella Roja 4-0 AFFI Academia (Global 4-1)
Atlético Independiente 1-1 Real Sociedad (Global 2-3)
Vida 2-1 Honduras Progreso (Global 2-1)
Boca Juniors 0-1 Brasilia (Global 0-2)
Pumas 1-0 San Juan (Global 2-0)

HOY DOMINGO 12 DE ABRIL
1:00 pm = Social Sol vs Hondupino (Global 0-2)
3:00 pm = Pirata FC vs Arsenal Sao (Global 0-3)
3:00 pm = Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa (Global 2-1)

CRUCES CONFIRMADO EN CUARTOS DE FINAL
Brasilia vs Real Sociedad
Pumas vs Estrella Roja
Vida vs Social Sol - Hondupino
Domingo Savio o Cruz Azul vs Pirata FC o Arsenal Sao.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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