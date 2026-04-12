Dos cruces listos en cuartos de final: Eliminado un favorito, el Gigante del Aguán no falla y Vida se bajó a otro candidato en el Ascenso de Honduras

El vigente campeón del torneo Apertura, Estrella Roja , remontó el marcador y goleó 4-0 a AFFI Academia para sellar su nombre en la siguiente ronda.

Los octavos de final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras llegan a su final hoy con los últimos tres partidos para darle paso a los cuartos de final, que ya tiene dos cruces confirmados.

El rival del Orgullo del Oriente se conoció ayer y es Pumas. Los Pateplumas siguen derribando muros y eliminados a sus vecinos de departamento, San Juan, con otro 1-0 en el marcador.

Anoche en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua, el Atlético Independiente llegó como gran favorito al arrasar en la primera ronda, quedó tendido. Real Sociedad mantuvo la ventaja, ganó la ida 2-1 en Tocoa, y empataron en la vuelta 1-1.

El Gigante del Aguán sigue en la línea del ascenso, viene de menos a más. Su rival en cuartos de final está confirmado y es Brasilia. Los de Río Lindo, Cortés, eliminaron al Boca Juniors de Tocoa, Colón.

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Y el Vida protagonizó un duelazo ante Honduras Progreso, luego de un empate sin goles en la ida. La vuelta se trasladó a La Ceiba y los Cocoteros hicieron valen su condición de local ganando 2-1 y metiéndose a los cuartos de final.

Hoy serán los juegos: Social Sol vs Hondupino (1:00 pm), Pirata FC vs Arsenal Sao (3:00 pm) y Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa (3:00 pm), para definir los otros dos cruces pendientes.



LIGA DE ASCENSO OCTAVOS DE FINAL DE VUELTA

AYER SÁBADO 11 DE ABRIL

Estrella Roja 4-0 AFFI Academia (Global 4-1)

Atlético Independiente 1-1 Real Sociedad (Global 2-3)

Vida 2-1 Honduras Progreso (Global 2-1)

Boca Juniors 0-1 Brasilia (Global 0-2)

Pumas 1-0 San Juan (Global 2-0)



HOY DOMINGO 12 DE ABRIL

1:00 pm = Social Sol vs Hondupino (Global 0-2)

3:00 pm = Pirata FC vs Arsenal Sao (Global 0-3)

3:00 pm = Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa (Global 2-1)



CRUCES CONFIRMADO EN CUARTOS DE FINAL

Brasilia vs Real Sociedad

Pumas vs Estrella Roja

Vida vs Social Sol - Hondupino

Domingo Savio o Cruz Azul vs Pirata FC o Arsenal Sao.