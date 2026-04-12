Dos cruces listos en cuartos de final: Eliminado un favorito, el Gigante del Aguán no falla y Vida se bajó a otro candidato en el Ascenso de Honduras

El rival del Orgullo del Oriente se conoció ayer y es Pumas. Los Pateplumas siguen derribando muros y eliminados a sus vecinos de departamento, San Juan, con otro 1-0 en el marcador.Anoche en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua, el Atlético Independiente llegó como gran favorito al arrasar en la primera ronda, quedó tendido. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/liga-de-ascenso-en-honduras-real-sociedad-se-ilusiona-y-el-campeon-recibe-duro-golpe-OD30007768" target="_blank">Real Sociedad</a></b> mantuvo la ventaja, ganó la ida 2-1 en Tocoa, y empataron en la vuelta 1-1.El Gigante del Aguán sigue en la línea del ascenso, viene de menos a más. Su rival en cuartos de final está confirmado y es Brasilia. Los de Río Lindo, Cortés, eliminaron al Boca Juniors de Tocoa, Colón.<b>Y el Vida protagonizó un duelazo</b> ante Honduras Progreso, luego de un empate sin goles en la ida. La vuelta se trasladó a La Ceiba y los Cocoteros hicieron valen su condición de local ganando 2-1 y metiéndose a los cuartos de final.<b>Hoy serán los juegos: </b>Social Sol vs Hondupino (1:00 pm), Pirata FC vs Arsenal Sao (3:00 pm) y Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa (3:00 pm), para definir los otros dos cruces pendientes.<br /><br /><b>LIGA DE ASCENSO OCTAVOS DE FINAL DE VUELTA<br />AYER SÁBADO 11 DE ABRIL</b><br />Estrella Roja<b> 4-0 </b>AFFI Academia (Global 4-1)<br />Atlético Independiente<b> 1-1 </b>Real Sociedad (Global 2-3)<br />Vida<b> 2-1 </b>Honduras Progreso (Global 2-1)<br />Boca Juniors <b>0-1</b> Brasilia (Global 0-2)<br />Pumas <b>1-0 </b>San Juan (Global 2-0)<br /><br /><b>HOY DOMINGO 12 DE ABRIL</b><br />1:00 pm = Social Sol vs Hondupino (Global 0-2)<br />3:00 pm = Pirata FC vs Arsenal Sao (Global 0-3)<br />3:00 pm = Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa (Global 2-1)<br /><br /><b>CRUCES CONFIRMADO EN CUARTOS DE FINAL</b><br />Brasilia vs Real Sociedad<br />Pumas<b> vs</b> Estrella Roja<br />Vida <b>vs</b> Social Sol <b>-</b> Hondupino<br />Domingo Savio <b>o</b> Cruz Azul vs Pirata FC <b>o</b> Arsenal Sao.