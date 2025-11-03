¡Con tres veteranos! Piojo Herrera y su convocatoria previo al partido de Costa Rica contra Honduras

<b>Porteros</b>: Alexandre Lezcano (San Carlos), Esteban Alvarado (Saprissa) y Rodiney Leal (Guadalupe).<br /><br /><b>Defensas</b>: Santiago van der Putten (Alajuelense), Kendall Waston (Saprissa), Alexis Gamboa (Alajuelense), Joseph Mora (Saprissa), Darryl Araya (Herediano), Haxzel Quirós (Herediano), Kenay Myrie (Saprissa) y Fernando Piñar (Alajuelense).<br /><br /><b>Volantes</b>: Guillermo Villalobos (Alajuelense), Celso Borges (Alajuelense), Alejandro Bran (Alajuelense), Kenneth Vargas (Herediano), Creichel Pérez (Alajuelense), Kenyel Michel (Alajuelense), Rashir Parkins (Alajuelense), Aarón Murillo (Herediano) y Cristopher Núñez (Cartaginés).<br /><br /><b>Delanteros</b>: Anthony Hernández (Alajuelense), Warren Madrigal (Saprissa), Joel Campbell (Alajuelense) y Randy Ramírez (Liberia).