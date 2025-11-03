¡Con tres veteranos! Piojo Herrera y su convocatoria previo al partido de Costa Rica contra Honduras

Miguel "Piojo" Herrera no pierde tiempo como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica y para la recta final de las eliminatorias de Concaf ya tomó la decisión de comenzar a realizar sus trabajos pensando en los vitales compromisos que sostendrán ante Haití y Honduras respectivamente.

El estratega de la escuadra tica decidió realizar microciclos y este lunes en horas de la mañana anunció una convocatoria en la que sorprende el llamado de algunos jugadores experimentados.



VER MÁS: Juan Carlos Osorio podría convertirse en el próximo entrenador de una selección de Concacaf

Entre los llamados destaca el regreso de Joel Campbell, figura de la Liga Deportiva Alajuelense, quien atraviesa un gran momento y vuelve tras un año de ausencia. Además, la convocatoria incluye a 11 jugadores del conjunto manudo que eliminó al Olimpia en semifinales de la Copa Centroamericana 2025.