¡Con tres veteranos! Piojo Herrera y su convocatoria previo al partido de Costa Rica contra Honduras

La nómina ha sido girada a los medios, pero es para un microciclo previo a los juegos de noviembre contra Haití y Honduras.

2025-11-03

Miguel "Piojo" Herrera no pierde tiempo como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica y para la recta final de las eliminatorias de Concaf ya tomó la decisión de comenzar a realizar sus trabajos pensando en los vitales compromisos que sostendrán ante Haití y Honduras respectivamente.

El estratega de la escuadra tica decidió realizar microciclos y este lunes en horas de la mañana anunció una convocatoria en la que sorprende el llamado de algunos jugadores experimentados.

Entre los llamados destaca el regreso de Joel Campbell, figura de la Liga Deportiva Alajuelense, quien atraviesa un gran momento y vuelve tras un año de ausencia. Además, la convocatoria incluye a 11 jugadores del conjunto manudo que eliminó al Olimpia en semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

El "Piojo" Herrera también sumó futbolistas de Saprissa, Herediano, Cartaginés, San Carlos, Guadalupe y Liberia. Los jugadores convocados a este microciclo se concentrarán con la Selección de Costa Rica en el Proyecto Gol este martes 4 de noviembre en horas de la noche.

Según dio a conocer la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), la primera sesión de trabajo la efectuarán el miércoles 5 de noviembre, a partir de las 9 a. m., y volverán a la cancha por la tarde. El jueves y el viernes también habrá doble sesión de prácticas. La última sesión de este microciclo será el sábado por la mañana.

Una vez finalizado el microciclo, el sábado 8 de noviembre, en horas de la tarde, se dará a conocer la convocatoria oficial para los partidos eliminatorios de noviembre.

Cabe recordar que después de cuatro partidos disputados, Honduras se encuentra en el primer lugar del grupo C con 8 puntos; Costa Rica tiene seis unidades, Haití 5 y Nicaragua posee un punto.

El jueves 13 de noviembre, Honduras visitará a Nicaragua y Costa Rica jugará a domicilio contra Haití. La selección hondureña podría clasificar de forma directa a la Copa del Mundo a realizarse en el 2026 si gana en Nicaragua y se da un empate entre haitianos y ticos.

CONVOCATORIA DE COSTA RICA PARA MICROCICLO:

Porteros: Alexandre Lezcano (San Carlos), Esteban Alvarado (Saprissa) y Rodiney Leal (Guadalupe).

Defensas: Santiago van der Putten (Alajuelense), Kendall Waston (Saprissa), Alexis Gamboa (Alajuelense), Joseph Mora (Saprissa), Darryl Araya (Herediano), Haxzel Quirós (Herediano), Kenay Myrie (Saprissa) y Fernando Piñar (Alajuelense).

Volantes: Guillermo Villalobos (Alajuelense), Celso Borges (Alajuelense), Alejandro Bran (Alajuelense), Kenneth Vargas (Herediano), Creichel Pérez (Alajuelense), Kenyel Michel (Alajuelense), Rashir Parkins (Alajuelense), Aarón Murillo (Herediano) y Cristopher Núñez (Cartaginés).

Delanteros: Anthony Hernández (Alajuelense), Warren Madrigal (Saprissa), Joel Campbell (Alajuelense) y Randy Ramírez (Liberia).

