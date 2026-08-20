Herediano anuncia a su técnico para buscar la clasificación en Copa Centroamericana

El Club Sport Herediano hizo oficial este jueves 20 de agosto la llegada de Paulo César Wanchope como su nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2026, en una decisión que marca el regreso del exdelantero al banquillo florense por tercera ocasión. El técnico costarricense estará acompañado por Carlos Villalobos, quien se incorporará como su asistente técnico. El club confirmó la noticia a través de sus redes sociales y destacó el vínculo que Wanchope mantiene con la institución. “El Club Sport Herediano da la bienvenida a Paulo César Wanchope Watson como su nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2026”, indicó el conjunto florense en un comunicado oficial.

En el mismo, Herediano resaltó la identificación de Wanchope con los colores rojiamarillos: “Le damos la bienvenida a un entrenador con ADN rojiamarillo, quien se forjó en nuestra institución desde su etapa como jugador”. Wanchope será presentado este jueves al plantel y dirigirá de inmediato su primera práctica. Su debut llegará este sábado 22 de agosto, cuando Herediano reciba al Sporting FC a las 8:00 de la noche en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pero el gran reto internacional llegará pocos días después. El miércoles 26 de agosto, el Team enfrentará al Antigua de Guatemala por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, a las 6:30 p. m. en el INS Estadio (Nacional). Los florenses necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Cabe mencionar que en las últimas semanas que estuvo interinamente Jafet Soto, se mencionó insistentemente que llegaría Jeaustin Campos al Team Florense, pero este tiene contrato vigente de un año con Real España, el que espera cumplir a cabalidad.

TERCER TÉCNICO DE LA TEMPORADA

Wanchope se convierte en el tercer entrenador que dirige al conjunto rojiamarillo durante la actual temporada. José Giacone fue el encargado de realizar la pretemporada y logró conquistar la Supercopa ante Alajuelense y la Recopa frente a Saprissa.

Sin embargo, el inicio del campeonato local no fue el esperado. Después de tres jornadas, la derrota 0-3 ante Alajuelense terminó provocando la salida del estratega argentino. Wanchope, de 50 años, se formó como futbolista en las ligas menores del conjunto costarricense y ahora tendrá su tercera experiencia como entrenador del primer equipo. Su primera etapa al frente del conjunto florense ocurrió entre 2008 y 2009. En ese período dirigió 30 partidos oficiales, con un balance de 11 victorias, nueve empates y 10 derrotas.