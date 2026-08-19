Marathón vs Alianza EN VIVO: hora y canal dónde ver la Copa Centroamericana

Llegó el día. El Marathón recibe este miércoles 19 de agosto al Alianza de El Salvador en un partido clave por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana de la Concacaf, al que ambos llegan obligados a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final. El encuentro se disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula, escenario en el que el conjunto sampedrano, bajo el mando del entrenador argentino Silvio Rudman, buscará aprovechar su condición de local para conseguir su segunda victoria en el torneo y alcanzar la cima de su encasillado.

El Marathón, que participa por segunda ocasión en el torneo, empezó su recorrido con un empate sin goles ante el vigente campeón costarricense, Herediano, y posteriormente goleó por 0-3 al Antigua de Guatemala en casa, resultados que lo ubican en la tercera posición del grupo B, con cuatro puntos. Un triunfo en casa permitiría al cuadro verdolaga sobrepasar a la escuadra salvadoreña en la tabla de posiciones y asumir el control de su destino rumbo a los cuartos de final, antes de recibir en la última jornada al Real Estelí, que este martes sufrió una dura derrota ante Herediano en Nicaragua. Marathón también apuesta a superar por primera vez la fase de grupos, después de que en su debut, en 2024, terminara con dos victorias y dos derrotas, sin lograr avanzar.

Alianza, por su parte, llega a tierras hondureñas ubicado en la segunda posición del grupo con seis unidades, tras cosechar dos victorias y una derrota en sus primeros tres compromisos. El equipo salvadoreño, dirigido por el argentino Roberto 'Tito' Pompei, debutó con una victoria por 2-1 sobre Antigua, derrotó por 1-0 al Herediano y cayó por 3-1 frente al Real Estelí. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

HORA Y DÓNDE VER EL MARATHÓN VS ALIANZA