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Marathón vs Alianza EN VIVO: hora y canal dónde ver la Copa Centroamericana

EN DIRECTO | Marathón y Alianza se miden a partir de las 7 de la noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

Marathón vs Alianza EN VIVO: hora y canal dónde ver la Copa Centroamericana
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Marathón recibe al Alianza por la jornada cuatro de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
19 de agosto de 2026 a las 15:20

Llegó el día. El Marathón recibe este miércoles 19 de agosto al Alianza de El Salvador en un partido clave por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana de la Concacaf, al que ambos llegan obligados a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

El encuentro se disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula, escenario en el que el conjunto sampedrano, bajo el mando del entrenador argentino Silvio Rudman, buscará aprovechar su condición de local para conseguir su segunda victoria en el torneo y alcanzar la cima de su encasillado.

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El Marathón, que participa por segunda ocasión en el torneo, empezó su recorrido con un empate sin goles ante el vigente campeón costarricense, Herediano, y posteriormente goleó por 0-3 al Antigua de Guatemala en casa, resultados que lo ubican en la tercera posición del grupo B, con cuatro puntos.

Un triunfo en casa permitiría al cuadro verdolaga sobrepasar a la escuadra salvadoreña en la tabla de posiciones y asumir el control de su destino rumbo a los cuartos de final, antes de recibir en la última jornada al Real Estelí, que este martes sufrió una dura derrota ante Herediano en Nicaragua. Marathón también apuesta a superar por primera vez la fase de grupos, después de que en su debut, en 2024, terminara con dos victorias y dos derrotas, sin lograr avanzar.

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Alianza, por su parte, llega a tierras hondureñas ubicado en la segunda posición del grupo con seis unidades, tras cosechar dos victorias y una derrota en sus primeros tres compromisos. El equipo salvadoreño, dirigido por el argentino Roberto 'Tito' Pompei, debutó con una victoria por 2-1 sobre Antigua, derrotó por 1-0 al Herediano y cayó por 3-1 frente al Real Estelí.

HORA Y DÓNDE VER EL MARATHÓN VS ALIANZA

Las acciones en el Estadio Morazán comenzarán a partir de las 7:00 pm. El juego se puede ver por la señal de ESPN y la plataforma de Disney+; además puedes seguir el minuto a minuto a través de nuestras web en www.diez.hn.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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