Olimpia a la final de la Copa Centroamericana: fechas y posible rival

El Olimpia selló su clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf después de superar al Cartaginés de Costa Rica en las semifinales. El conjunto merengue logró imponerse en el marcador global y mantiene vivo el sueño de conquistar nuevamente la corona regional, dando un paso importante en su objetivo de volver a reinar en el fútbol centroamericano.

Ahora, el equipo dirigido por Eduardo Espinel tendrá que esperar para conocer a su rival en la disputa por el título, que saldrá de la llave entre Alajuelense y Motagua. Ambos clubes se enfrentarán este jueves en Alajuela, Costa Rica, en un compromiso que definirá cuál de los dos acompañará a los hondureños en la última instancia del torneo.