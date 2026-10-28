Olimpia a la final de la Copa Centroamericana: fechas y posible rival

El Olimpia selló su clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf después de superar al Cartaginés de Costa Rica en las semifinales. El conjunto merengue logró imponerse en el marcador global y mantiene vivo el sueño de conquistar nuevamente la corona regional, dando un paso importante en su objetivo de volver a reinar en el fútbol centroamericano.
Ahora, el equipo dirigido por Eduardo Espinel tendrá que esperar para conocer a su rival en la disputa por el título, que saldrá de la llave entre Alajuelense y Motagua. Ambos clubes se enfrentarán este jueves en Alajuela, Costa Rica, en un compromiso que definirá cuál de los dos acompañará a los hondureños en la última instancia del torneo.
¿CUÁNDO ES LA FINAL DE LA COPA CENTROAMERICANA?
La gran final de la Copa Centroamericana está programada para disputarse en dos encuentros, con fechas establecidas para el miércoles 2 y el domingo 6 de diciembre de 2026. Olimpia afrontará primero el compromiso en condición de visitante, mientras que tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria ante su afición en territorio hondureño.
Un detalle importante para los albos es que recibirán el partido de vuelta gracias a la mayor cantidad de puntos acumulados en la tabla de posiciones de la competición. Este factor le permitirá al conjunto olimpista definir el campeonato en casa, una ventaja que buscará aprovechar para dar el golpe definitivo y levantar el trofeo regional.
Con el boleto asegurado, Olimpia comienza a preparar el camino hacia una final que representa una nueva oportunidad de hacer historia en Centroamérica. Mientras espera conocer si se medirá al vigente campeón Alajuelense o a su vecino Motagua, el León mantiene la mirada puesta en diciembre, cuando buscará coronar su recorrido internacional con un nuevo título para sus vitrinas.