La reacción de Christiansen que nadie esperaba en Panamá tras empatar con India: "Es culpa..."

Un gol de alta factura de Omar Valencia desde fuera del área permitió a Panamá rescatar este viernes un empate 1-1 ante India, en el primero de los tres amistosos que disputará la selección centroamericana durante su gira por Asia.
India detectó desde los primeros minutos los espacios que ofrecía la banda izquierda de Panamá y decidió explotar esa zona con balones largos y velocidad para buscar la espalda de la defensa.
La primera ocasión de peligro llegó en el minuto 17, tras una desatención en la salida panameña que permitió a Ryan Williams quedarse con el balón y rematar frente al arco, aunque su disparo se marchó desviado.
Panamá respondió tres minutos después con un remate de media distancia de Josep Jones que tampoco encontró la portería india.
El conjunto panameño logró hilvanar su primera jugada elaborada en el minuto 23, cuando Jones filtró un balón en profundidad para Jair Modelo, quien llegó hasta la línea de fondo y centró, pero la defensa india logró despejar el peligro.
India volvió a acercarse dos minutos después por medio de Muhammed Kuruniyan, quien se descolgó por la izquierda, ingresó al área y sacó un remate que pasó junto a uno de los costados de la portería defendida por Marcos de León.
La insistencia del conjunto local encontró premio en el minuto 41. Un balón largo de Akash Mishra a la espalda de la defensa panameña encontró a Williams, quien ganó en velocidad y, en carrera, definió con la derecha ante la salida de De León para poner el 1-0.
El primer tiempo terminó con ventaja india en el marcador.
Panamá mostró una cara diferente tras el descanso, impulsada por los cambios introducidos por el seleccionador hispano-danés Thomas Christiansen.
En el minuto 50, Tomás Rodríguez se descolgó y cedió el balón a Giovany Herbert, cuyo remate llegó sin dificultades a las manos del guardameta indio Gurpreet Singh.
Panamá comenzó a apostar con mayor frecuencia por los tiros lejanos y, en el minuto 63, Omar Valencia probó suerte, aunque su remate se marchó desviado.
La estrategia encontró recompensa cinco minutos después. Iván Anderson cedió el balón a Valencia, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo de la portería india, imposible para Singh, lo que estableció el 1-1.
El empate dio confianza a Panamá, que se lanzó en busca del segundo tanto. En el minuto 70, Carlos Harvey sacó un zapatazo que exigió al guardameta indio, quien tuvo que esforzarse para desviar el balón a la línea de fondo.
La India tampoco renunció al triunfo y en el minuto 80 volvió a generar peligro tras un error de la defensa panameña que permitió a Manvir Singh quedarse con el balón y rematar, aunque su disparo se marchó junto a uno de los costados de la portería.
Panamá tuvo una nueva oportunidad para ponerse en ventaja en el minuto 87, cuando Rodríguez encabezó una descolgada, pero el delantero no pudo concretar el remate ante la presión de la defensa local.
La última ocasión del encuentro llegó en el tiempo añadido (minuto 91), cuando Manvir Singh quedó mano a mano con De León. La zaga panameña reaccionó a tiempo para cerrar el espacio y despejar el peligro, con lo que el partido terminó con un empate 1-1.
Christiansen asume responsabilidad por empate ante India en inicio del cambio generacional
El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, asumió la responsabilidad por el empate 1-1 este viernes ante India y defendió el inicio del cambio generacional de la Roja, pese a las dificultades de un partido en el que cinco jugadores debutaron con la selección absoluta.
"El resultado es culpa mía", afirmó Christiansen tras el encuentro disputado en la localidad india de Bangalore, al explicar que el equipo llegó con poco tiempo de preparación y sin suficientes jugadores para trabajar tácticamente.
El técnico reconoció que, entre los viajes y la incorporación escalonada de los futbolistas, apenas pudo contar con 16 jugadores durante las sesiones previas al encuentro, una situación que dificultó el acoplamiento del grupo.
Christiansen admitió que Panamá mostró "bastante desorden" durante el primer tiempo, aunque valoró la respuesta de los debutantes y consideró que este tipo de partidos forman parte del proceso de aprendizaje que deberán afrontar los jóvenes.
"Acabamos de empezar un cambio generacional, es normal que esto pase. Lo sabíamos. Meter a cinco jugadores nuevos a debutar en un partido, sea donde sea, es difícil", sostuvo.
El entrenador recordó que al comienzo de su ciclo al frente de Panamá también atravesó partidos complicados y destacó que el trabajo y la confianza permitieron posteriormente hacer evolucionar al equipo.
En ese sentido, insistió en la necesidad de dar tiempo a los nuevos jugadores para que adquieran experiencia, aprendan de sus errores y se adapten al sistema.
Christiansen también reconoció el mérito de la India, que complicó a Panamá con una defensa bien organizada y jugadores de buenas condiciones, al margen de su posición en la clasificación mundial.
A las dificultades deportivas se sumaron las logísticas. El seleccionador explicó que la delegación tardó más de dos horas en llegar al estadio y que los desplazamientos hacia los entrenamientos también fueron prolongados, aunque aclaró que no lo utilizaba como excusa.
"Tenemos que aprender del partido, de todo lo que pasa antes de los partidos para que el jugador tenga las mejores herramientas para poder lucirse", concluyó Christiansen.
El estratega tendrá ahora la oportunidad de trabajar con el grupo completo para corregir los aspectos observados ante India y continuar con el proceso de renovación de la selección.
La Roja centroamericana viajará en la madrugada del lunes rumbo a Japón, donde disputará sus dos siguientes amistosos: el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el 5 de octubre frente a Japón o Ecuador, en el Estadio Nacional de Tokio.