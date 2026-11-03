Brutal remontada de Manchester United ante Roma que le da vida a Carrick

La tan añorada épica del Manchester United le dio este martes una vida extra a Michael Carrick, que estaba haciendo las maletas tras el 0-2 en un cuarto de hora que firmó el Roma, pero su equipo remontó en la media hora final, evitó su despido y reactivó las opciones de los 'Red Devils' en la Liga de Campeones. Tras nueve partidos sin ganar, con una sola victoria en 'Champions' y tras encajar derrotas consecutivas contra Como, Bournemouth y Chelsea, el tiempo de Carrick parecía acabado. Lo extraño es que no hubiera sido despedido, pero la directiva le dio el voto de confianza hasta el parón por fútbol de selecciones y puede haber funcionado.

Pese a que las cámaras no pararan de enfocar a la grada, donde se removían en su sitio los directivos del United, y los aficionados tiraban pelotas de tenis al campo para protestar contra la actual propiedad del club, el United le dio la vuelta a un partido que olía a sentencia. Porque el Roma a los quince minutos ondeaba el 0-2 en el marcador de Old Trafford. Un tanto de Matías Soule, tras un error en cadena de Kobbie Mainoo, Ayden Heaven y Diogo Dalot, y un penalti por mano de Heaven, que transformó Donyell Malen, puso contra las cuerdas al United, que de nuevo se veía abocado a una noche de pesadilla.

Le salía todo mal, hasta Carlos Baleba se lesionó en un mano a mano y no pudo ni disparar a puerta. Incluso cuando el árbitro le concedió un penalti, Bruno Fernandes fue incapaz de marcar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pero ahí estuvo la decisión que cambió el partido. El VAR avistó que los italianos habían entrado muy rápido al área y mandó repetir la pena máxima. A la segunda, el capitán portugués no falló. Y después llegó la catarsis, con Matheus Cunha vestido de héroe. El brasileño aprovechó un centro lateral que se comió Balerdi para empatar y tres minutos después fusiló en el primer palo al portero del Roma. Se quitó la camiseta, se fue a la grada y lo celebró fundiéndose con los aficionados.