El Inter despierta en Champions y propina goleada al Feyenoord

El Inter doblegó este martes al Feyenoord a domicilio 0-3 con goles de Yann Biskeck y Pio Esposito en la primera parte y otro de Piotr Zielinski en la segunda, un triunfo que le sirve para no perder terreno en Liga de Campeones y para atravesar el bache sufrido tras perder el derbi liguero contra el Milan. El equipo de Cristian Chivu comenzó rompiendo una carga que le empezaba a pesar esta temporada: no abrir los partidos pronto. Le pasó factura en el 'Derby della Madonnina' el pasado sábado, que perdió 3-1.

La baja por lesión de Lautaro Martínez, que se perdió ya, entre Champions y liga, seis partidos, hizo mella en este sentido. La dupla Marcus Thuram-Pio Esposito volvió al once inicial para mitigar el impacto de la ausencia del héroe goleador interista. Pero fue el alemán Yann Biseck, señalado después de un mal partido contra el Milan, quien abrió el marcador con un gol en el minuto 8 que se construyó él solo. El defensa recibió en la frontal, se desquitó de su rival con un giro sobre sí mismo y, con un zurdazo, puso el balón en la malla. En la celebración, se llevó el dedo índice a la boca para acallar las dudas. El conjunto neerlandés mantuvo la posesión y conectó muchos más pases que su rival italiano, pero no supo concretarlo en ocasiones claras. El Inter, por su parte, sí. En el 34, Esposito aprovechó un rebote tras un centro de Djed Spence para rematar de cabeza y poner el segundo después de que tocara el travesaño. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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Tras el descanso, el Inter se reencontró también con el juego y dominó el balón, se hizo dueño de la posesión y consiguió sellar el tercero en el 54 por medio del centrocamista Piotr Zieliniski, que conectó un zurdazo desde la frontal para sumarse a la fiesta.



Las sustituciones dieron aire a los nerazzurros, con el partido prácticamente cerrado, y Esposito llegó a celebrar un cuarto gol que fue anulado por offside antes de que el partido fuera interrumpido unos minutos debido a que unos aficionados lanzaron antorchas al terreno de juego.