Barcelona le mete presión al PSG en la tabla de posiciones de la Champions League

Por su parte, el Fútbol Club Barcelona protagonizó una auténtica exhibición futbolística tras propinarle una contundente paliza al Aston Villa. Este categórico triunfo no solo significó un golpe de autoridad sobre la mesa, sino que le permitió a los culés arrebatarle directamente la tercera posición a los ingleses para escalar hasta el segundo puesto de la clasificación con 9 puntos y una diferencia de +8.

El París Saint-Germain continúa mandando con mano de hierro en la UEFA Champions League tras sumar su cuarta victoria consecutiva en la Fase de Liga. Con un paso totalmente perfecto y un saldo demoledor de 20 goles a favor y solo 5 en contra, el conjunto parisino se consolida en la cumbre de la tabla con 12 unidades, reafirmando su condición de máximo candidato a dominar la primera fase del torneo europeo.

El bloque de los equipos con 9 unidades refleja una batalla encarnizada por los boletos directos a los octavos de final del certamen continental. Detrás del Barcelona y del propio Aston Villa (tercero), aparecen colíderes con la misma puntuación gigantes europeos como el Liverpool (cuarto) y el Real Madrid (quinto), ambos con un partido menos disputado, seguidos de cerca por el Sporting CP en la sexta plaza y el Real Betis consolidado en la séptima posición.

En la zona inmediatamente posterior a la clasificación directa, el Bayern Múnich se mantiene al acecho en el octavo lugar con 8 unidades tras cosechar dos empates y dos triunfos en sus cuatro presentaciones. Más abajo, completando el panorama de los diez primeros puestos, figuran el Arsenal en la novena casilla con 7 puntos y un encuentro pendiente, y el Stuttgart ocupando la décima posición también con 7 unidades.

Finalmente, la parte media de la tabla muestra a contendientes como el Como y el Manchester City cerrando los puestos de vanguardia en la undécima y duodécima posición respectivamente, ambos con 6 puntos acumulados y un partido menos. La Fase de Liga entra en su tramo más emocionante y cada jornada promete sacudidas drásticas en la lucha por evitar los puestos de repechaje y asegurar el pase directo.