Mourinho sobre la muerte de Jesús de Miguel, el duelo ante AEK y adelanta: "Mañana juega"

José Mourinho habló en rueda de prensa sobre el partido que le espera este miércoles al Real Madrid en Grecia frente al AEK del hondureño Kervin Arriaga, por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El técnico portugués reconoce que jugar en Atenas es difícil por el ambiente y adelantó que Vinicius será titular. También admite que su equipo juega mejor con Fede Valverde como lateral, aunque el charrúa podría volver en cualquier momento a su posición natural. Por otro lado, se refirió a la trágica muerte de Jesús de Miguel y se acordó de Jesús Owono, el portero del Andorra que impactó al delantero del Tenerife. El DT expresó que es "muy triste para todos".

Partido contra el AEK "Tenemos que ser serios. Estamos cerca del playoff, pero lejos de octavos. Aquí solo ha ganado el Madrid un partido de ocho. Algo querrá decir. Ellos son los campeones de Grecia. Aquí se pasa mal. He estado aquí dos veces y he sentido la dificultad del ambiente. Jugar ante la camiseta blanca tiene mucho peso como motivación. Es un honor para nosotros, y una exigencia". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Muerte de Jésus de Miguel, delantero del Tenerife "Es muy impactante, más para la gente del fútbol. Es duro, es triste. Las palabras son paras sus familiares y amigos. Debe ser muy complicado también para el otro jugador envuelto en esta situación(Jesús Owono, portero del Andorra). Es triste para todos".

🙏🖤 "Es una cosa muy impactante para el mundo en general. Imagina para gente como nosotros, que estamos cada día en el campo"🗣️ "Es DURO y TRISTE. Tiene que ser un momento muy complicado para el otro jugador (Owono)"🎙️ MOURINHO, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel https://t.co/VGA1qRjln2 — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 3, 2026

El equipo reaccionó después del triunfo en Roma "Emocionalmente fue importante, por cómo se dio. A nivel de juego no creo en una inflexión. Creo en la evolución. Nos conocemos cada vez mejor, en todas las direcciones. Eso es lo que nos hace mejores". Ganar la Champions con el Madrid "Sería la tercera, con tres clubes distintos. Sería ganarla con el club más grande. Pero la realidad es que no estamos ni siquiera en octavos. Ya que estamos aquí en un viaje inoportuno, después de dos partidos importantes de Liga, pues queremos ganar".

Diferencia de su primera etapa en el club "No me gusta hacer comparaciones. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Este equipo tiene un gran potencial, sin duda, el otro también lo tenía, el otro ganó muchos títulos, conmigo solo tres, pero después ha ganado títulos durante muchos años, este equipo no ha ganado nada todavía, está en el inicio. Vamos a ver lo que el futuro nos dice".

