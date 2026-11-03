Mourinho les dio descanso: la convocatoria del Real Madrid ante el AEK en Champions

La ausencia de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni es la novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la cuarta jornada de la Champions League contra el AEK de Atenas este miércoles, en una lista en la que siguen sin aparecer Asencio, Rodrygo y Mendy y a la que vuelven Valverde y Vinicius, sancionado en LaLiga. Valverde se perdió el último encuentro de su equipo, la visita al Racing de Santander, por las molestias en la parte posterior de su pierna derecha que sintió en el partido anterior, contra el Barcelona. Había pasado toda la semana previa trabajando en solitario, pero desde este lunes ya entrena con sus compañeros.

El otro regreso respecto al encuentro de El Sardinero es el de Vinicius. El brasileño, como ya adelantó José Mourinho en rueda de prensa, estará en los partidos de Champions mientras cumple su sanción de cuatro partido en LaLiga, competición en la que fue expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba. Ante el Valencia, este sábado, se perderá el cuarto y último duelo de esa suspensión. Arda Güler y Aurélien Tchouaméni son las dos bajas más llamativas de la lista de Mourinho. El turco y el francés trabajaron en solitario en el último entrenamiento antes de que sus compañeros viajaran a Atenas, por lo que gozan de un descanso. El entrenador portugués había adelantado que el francés no sería titular frente al conjunto griego, ya que completó los 90 minutos en El Sardinero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

📍 Ya estamos en Atenas. https://t.co/oMOUb0NMVh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo. La otra baja es Ferland Mendy. El lateral francés, a pesar de que entrena a la par de sus compañeros hace semanas, no ha entrado todavía en ninguna convocatoria de Mourinho. En Champions, en concreto, no puede formar parte de la lista, ya que no figura entre los inscritos por el Real Madrid para la competición. Entra en la convocatoria Sergio Martínez. El centrocampista, que llegó al club blanco procedente del Racing, ya fue llamado por su DT para el encuentro de LaLiga ante el Betis, pero no jugó.