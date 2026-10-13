¿Por qué Kervin y el AEK juegan en el estadio del Chelsea la fecha 2 de la Champions?

Kervin Arriaga fue convocado por el AEK de Atenas para disputar el partido de este miércoles ante el Shakhtar Donetsk, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto griego viene de tener actividad en la Superliga de Grecia el pasado fin de semana y goleó 3-0 al OFI. Arriaga vio todo el encuentro desde el banquillo tras reintagrarse al equipo después de su participación con la Selección de Honduras.

La expedición del AEK ya se encuentra en Londres, Inglaterra, para afrontar este compromiso de alta exigencia europea, que se desarrollará en el emblemático Stamford Bridge, casa del Chelsea. Arriaga, quien se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del club helénico gracias a su despliegue físico y visión en el medio campo, buscará sumar minutos valiosos en la máxima competición de clubes. El cuerpo técnico del AEK confía en que la presencia del ex Platense y Marathón sea determinante para neutralizar la dinámica ofensiva del conjunto ucraniano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿POR QUÉ SE JUEGA EN LONDRES? El compromiso se jugará en suelo británico debido a que el Shakhtar, dirigido por el turco Arda Turan (exjugador del Barcelona y Atlético) debe disputar sus partidos internacionales fuera de Ucrania por razones de seguridad tras la invasión rusa de su país. Dado que el Chelsea no se clasificó para ninguna competición europea esta temporada, su estadio quedó completamente disponible a mitad de semana.

