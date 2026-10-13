El United en llamas: Lisandro atizó contra la directiva tras derrota y lo que dijo del DT

El Manchester United cayó este martes en campo del Atlético de Madrid (2-0) por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions y el defensor Lisandro Martínez calificó el rendimiento del equipo como "realmente pobre" y atizó contra la directiva por la falta de refuerzos durante el último mercado de fichajes. La entidad inglesa atraviesa una profunda crisis deportiva e institucional bajo el mando de Michael Carrick, marcada por un mal arranque de temporada en la Premier League (una sola victoria en seis jornadas) y la reciente derrota en la capital española.

"Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento", expresó Lisandro en diálogo tras el encuentro. El central argentino recordó que la temporada pasada el United tuvo un desempeño "fantástico" y que, a partir de ese nivel, esperaba una mayor inversión en el plantel. "Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy", admitió. Consultado sobre si la plantilla actual tiene el nivel necesario para competir en la Champions, Martínez fue directo: "Espero más, sinceramente. Espero más de todos". Ante la repregunta sobre si eso implicaba una crítica a la inversión del club durante el verano, respondió sin rodeos: "Sí, al 100%. Espero más de nuestro director deportivo (Jason Wilcox). Tengo que ser sincero". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

También se refirió al rol de los futbolistas ante esta crisis: "Como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante, cuando formas una plantilla fuerte, estar preparados para este tipo de noches". Sobre en qué áreas específicas consideraba insuficiente el refuerzo del plantel, pese a la inversión realizada en el mediocampo, el defensor amplió: "En general. Creo que la temporada pasada lo hicimos todo, creamos una base para construir un equipo increíble. Pero esto es algo sobre lo que hay que ser sinceros y demostrar algo. Es molesto, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado positivo; es decepcionante".



RESPALDO AL DT

Acerca del entrenador Michael Carrick, Lisandro evitó cargar las responsabilidades sobre el cuerpo técnico. Ante la consulta de si el respaldo recibido en el mercado de pases había sido insuficiente para el entrenador, el zaguero contestó: "No lo creo. Él hace lo mejor que puede. Pero cada temporada es diferente. No puedes quedarte con lo que hiciste la temporada pasada. Los equipos te conocen, saben cómo juegas, conocen cada detalle. Y, si no cambias, la próxima temporada es un gran problema".

Cuando se le planteó que, en situaciones similares, suele ser el DT quien termina destituido en lugar de producirse cambios en otras áreas del club, Martínez replicó: "Empiezas a cambiar, cambiar de entrenador... pero ¿qué pasa con otras áreas? No puedo decir más". El central insistió en que la responsabilidad no debía recaer de manera exclusiva en el cuerpo técnico ni en los futbolistas. "Esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar otras áreas", sentenció.