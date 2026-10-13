Olise vio la roja por primera vez: así fue su insólita expulsión y Kane lo reprende

Michael Olise protagonizó una insólita expulsión este martes, costándole al Bayern Munich una victoria clave en la Champions League. El talentoso extremo francés, usualmente caracterizado por su actitud calmada en el campo, perdió por completo los papeles en tierras noruegas ante el modesto Viking FK, transformando lo que era una noche de remontada bávara en un inesperado dolor de cabeza. El compromiso había comenzado de la peor manera para los alemanes, quienes se vieron sorprendidos por un ímpetu local que los colocó abajo en el marcador por 2-0 antes de irse al descanso.

No obstante, el Bayern reaccionó con jerarquía en la segunda mitad gracias a un doblete de Harry Kane y una anotación de Luis Díaz para poner el partido 2-3 a su favor. Con el dominio recuperado, nadie en el banco de suplentes anticipaba el cortocircuito que estaba por ocurrir en la parcela ofensiva. El cronómetro marcaba el minuto 73 cuando el caos se desató en una sola secuencia. Tras cortar un contraataque del Viking mediante un evidente agarrón de camiseta, Olise recibió la primera tarjeta amarilla por parte del árbitro búlgaro Georgi Kabakov. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La jugada parecía terminar allí, pero el capitán del conjunto noruego, Zlatko Tripic, se acercó a reprender e increpar al francés, desencadenando un fuerte cruce verbal. Lejos de mantener la frialdad que lo distingue, Olise reaccionó con un impulso inexplicable frente a la mirada directa del juez: tomó el balón y se lo tiró directamente al rostro a Tripic.

El impacto fue castigado de inmediato por Kabakov, quien no dudó en mostrarle la segunda amonestación y la subsecuente tarjeta roja, dictaminando así la primera expulsión en toda la carrera profesional del joven atacante. La inferioridad numérica derrumbó el bloque del conjunto alemán justo en el tramo definitivo. El Viking aprovechó el desconcierto bávaro, se volcó al ataque y encontró la heroica recompensa en el minuto 90 por medio de un cabezazo de Herman Haugen, sellando un histórico 3-3 definitivo que dejó helada a la delegación de Múnich.



HARRY KANE SE PRONUNCIA