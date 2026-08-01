Hondureños destacan en Youth World Challenge en EUA: ¡Conquistaron el segundo lugar!

¡Los pequeños dejando su huella! El talento hondureño sigue cruzando fronteras y como prueba de ello, los niños del Academia Povoa Pro y otros seleccionados, se subieron al podio de su categoría en el Youth World Challenge 2026 en Estados Unidos. Este es un torneo internacional donde la representación catracha destacó con su 'Selección U-10', que alcanzó la gran final eliminando a equipos de peso en tierras norteamericanas. Para esta edición se disputó como un tipo 'Mundialito' con sus fases de grupo y rondas eliminatorias.

El camino no fue sencillo, pues los pequeños debutaron en un exigente grupo inicial frente a selecciones de su categoría como España, Japón y Uruguay. Tras esta dura prueba, el equipo reorientó su rumbo hacia la Fase de Bronce, compartiendo grupo con República Dominicana, Corea del Sur y Mongolia, ronda que lograron superar. Ya en cuartos de final remontaron un 2-0 en contra ante Inglaterra para ganar 3-2, mientras que en semifinales vencieron a Italia en tanda de penales. En el último desafío cayeron con la frente en alto en frente al conjunto de Team América.

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Con esto, los pequeños dejaron su huella en Estados Unidos, conquistando el segundo lugar en el torneo. Este histórico subcampeonato fue firmado por Mijael Guillén, Samuel Jiménez, Gabriel Rodríguez, Nicolás Molanfi, Juan Ramón Bonilla, Román Ramírez, Gabriel Cebedo, Jorge Castellanos, Rodrigo Rodríguez y Thiago Platero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE