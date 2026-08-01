Honduras vs Panamá EN VIVO: ¡La H, a ganar para seguir vivo en el Premundial!

Honduras esquivó la bala de la eliminación en la segunda jornada del Premundial Sub-20 al rescatar un empate contra Canadá y mantiene vivas sus opciones de avanzar a los Cuartos de Final, siempre y cuando derrote a Panamá este sábado 01 de agosto en punto de las 7:00 p.m. El equipo de Orlando López ha mostrado una faceta que pocas veces se ha visto en el fútbol hondureño, asociada con el dominio del balón y una posesión superior al 50% en el primer tiempo contra Canadá y durante los noventa minutos en su debut frente a Jamaica.

Sin embargo, a Honduras le falta pólvora en ataque, registrando dos goles en 180 minutos, una escasa producción ofensiva si tomamos en cuenta las estadísticas de sus primeros dos partidos, con un promedio de 14 disparos por encuentro. Por su parte, Panamá se encuentra en un situación parecida a la de Honduras, pero con peor diferencia de goles, luego de caer derrotados en su debut contra Canadá por 3-0 y no pasar del empate a dos goles contra Jamaica en la segunda jornada. La victoria es sinónimo de clasificación para Honduras y Panamá, ya sea en el segundo lugar del Grupo C o como una de las dos mejores terceras del Premundial Sub-20, en un torneo donde alcanzar las semifinales da acceso al Mundial de la categoría y el campeón acompañará a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2028. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE