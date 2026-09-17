Más de 7.200 juegos: qué incluye el catálogo de casino y apuestas de BC.Game

El catálogo de BC.Game supera los 7.200 juegos entre casino y sportsbook, repartidos en tragamonedas, mesas con crupier en vivo, juegos de mesa clásicos y otras variantes de ritmo más rápido. Entre las tragamonedas hay opciones con jackpot progresivo, cuyo pozo crece con cada apuesta hasta que alguien lo gana. En las mesas en vivo se puede jugar blackjack, ruleta, baccarat, póker, craps y keno con crupier real transmitido en directo, mientras que para partidas de pocos segundos están títulos como Plinko, Dice o Mines, pensados para quien busca una ronda rápida entre otras actividades. Todo el movimiento de fondos, tanto en el casino como en el sportsbook, se hace en criptomonedas: Bitcoin y otras divisas digitales, además del token propio de la plataforma, $BC, sin pasar por tarjeta ni transferencia bancaria ni los tiempos de espera habituales de esas vías.

El sportsbook dentro de la misma cuenta

Ese catálogo convive, dentro de la misma cuenta, con un sportsbook que cubre fútbol, MMA, tenis, baloncesto y esports, incluyendo mercados para títulos como CS2, Dota 2 y League of Legends, con apuesta en vivo, cuotas que se ajustan en tiempo real, un bet builder para combinar varios mercados de un mismo evento, cash-out anticipado antes de que termine el partido y transmisión en directo de algunos encuentros. En el terreno futbolístico, BC.Game patrocina al Leicester City, de la Premier League inglesa, con un acuerdo extendido para la temporada 2025/26, y al club chileno O'Higgins, con un contrato vigente hasta finales de 2026, aunque la actividad principal de la plataforma sigue siendo la combinación de casino y apuestas deportivas, no un patrocinio puntual. El catálogo completo puede revisarse en BC.Game, donde se detallan los mercados y los métodos de pago disponibles.

Quién está detrás y bajo qué licencia

Quien administra este catálogo es Twocent Technology Limited, una empresa registrada en Belice que opera con la licencia ALSI-202410011-FI1, emitida por el Gobierno de la Isla Autónoma de Anjouan, en la Unión de las Comoras. Esa licencia es relativamente reciente: hasta 2024, BC.Game operaba en Curazao a través de otras dos empresas, hasta que un tribunal de esa jurisdicción falló en contra de esos operadores a finales de ese año. Poco después, la marca se relicenció en Anjouan, y tanto el registro de la empresa como el número de licencia pueden consultarse de forma independiente en fuentes oficiales, algo que conviene revisar antes de decidir usar cualquier plataforma de este tipo, más allá de lo atractivo que resulte el catálogo de juegos. Ese tipo de cambio de jurisdicción no es exclusivo de BC.Game: buena parte del sector se ha reorganizado bajo licencias distintas en los últimos años, a medida que algunos reguladores endurecen sus condiciones. Además, desde 2026 cuenta también con un permiso local en México, a través del sitio bcgame.mx, dirigido específicamente al público mexicano.

Disponibilidad por país

El acceso a BC.Game no es el mismo en todos los países. La propia plataforma restringe el ingreso desde España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, entre otras naciones. Quien esté interesado en registrarse debería confirmar primero, desde el sitio oficial, si su país de residencia figura entre los habilitados, ya que tener la interfaz en español no equivale a tener acceso garantizado desde cualquier lugar del mundo hispanohablante. Como en cualquier plataforma de este tipo, conviene revisar también los requisitos de edad y de verificación de identidad antes de depositar fondos en la plataforma.

Casi una década de recorrido

BC.Game lleva funcionando desde 2017, y en ese tiempo pasó de ser una plataforma más pequeña a un catálogo de más de 7.200 juegos disponible en más de veinte idiomas, entre ellos el español. Ese crecimiento en idiomas y en catálogo es, en buena medida, lo que explica por qué hoy aparece mencionada en medios de distintos países de habla hispana: no por un solo lanzamiento puntual, sino por casi una década de expansión constante del mismo negocio, que pasó de un catálogo inicial mucho más reducido a la oferta combinada de casino y sportsbook que existe hoy, con un servicio traducido y adaptado a mercados que en 2017 probablemente ni siquiera estaban contemplados en sus primeros planes. Ese recorrido incluye también el paso por distintos marcos regulatorios, algo habitual en un sector donde la licencia determina qué países puede atender legalmente un operador y bajo qué reglas de transparencia debe funcionar de cara al usuario.