Cruz Azul desaprovecha la localía ante Chivas por la ida de las semis de México

Las Chivas de Guadalajara, equipo entrenado por el argentino Gabriel Milito, empataron este miércoles 2-2 en su visita al Cruz Azul, en el partido de ida de su serie de semifinales del torneo Clausura mexicano. Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda convirtieron por las Chivas, en tanto Carlos Rodríguez y el nigeriano Christian Ebere lo hicieron por los Azules del técnico Joel Huiquí.

La primera mitad transcurrió con ambos cuadros en busca de la portería contraria y lucha en mitad de la cancha con numerosos duelos individuales. En el minuto dos, el argentino José Paradela estuvo cerca de poner delante a los Azules al aprovechar un desorden en la defensa de los visitantes, pero remató por fuera. Por Guadalajara, Richard Ledezma estrelló un balón en el poste en el minuto 8. A partir de ahí dominó y lo reflejó en el marcador, al aprovechar un error del guardameta colombiano Kevin Mier, quien se confirmó como un portero inseguro en momentos cruciales; escupió un balón y lo dejó a merced de Sandoval, letal con el golpe de zurda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Paciente, Cruz Azul se fue por el empate y lo consiguió en el 37 de una manera casi artística. Rodríguez avanzó por banda derecha, vio que el portero Óscar Whalley estaba adelantado y con un toque suave por encima, metió el balón en la red, el 1-1. La segunda mitad volvió a ser de buen fútbol. Aunque se clasificarán si empatan la serie, por haber terminado mejor que Cruz Azul en la fase regular, las Chivas del entrenador Gabriel Milito insistieron en atacar y cosecharon fruto, al retomar la ventaja.