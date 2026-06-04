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México vs Serbia: Los aztecas le dieron vuelta al marcador ante los serbios en Toluca

EN DIRECTO | México y Serbia se miden en amistoso internacional en Toluca

  • México vs Serbia: Los aztecas le dieron vuelta al marcador ante los serbios en Toluca
2026-06-04

México y Serbia juegan en Toluca en la víspera del Mundial donde los mexicanos son anfitriones. Último examen de los dirigidos por Javier El Vasco Aguirre. Ganan 2-1.

Los aztecas están cayendo con gol de Petar Stanic, tras una desantención muy grosera en defensa de los mexicanos, que se marcaron solos y el serbio se marchó con pelota dominadapara anotar el primero al 18'.

La paridad de los aztecas la puso Johan Vasquez con un testazo dentro del área, mientras que para el de la voltereta los charros se apoyaron de un autogolde Bukinac.

ALINEACIONES

México: Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Juan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Fidalgo, Gutiérrez, Alvarado, Quinoñes, Raúl Jiménez.

Serbia: Stankovic, Simic, Dragjevic, A. Stankovic, Randelovic, Erakovic, Stulic, Lucic, Stanic, Bukinac, Durdevic.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.
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