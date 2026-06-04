México vs Serbia: Los aztecas le dieron vuelta al marcador ante los serbios en Toluca

México y Serbia juegan en Toluca en la víspera del Mundial donde los mexicanos son anfitriones. Último examen de los dirigidos por Javier El Vasco Aguirre. Ganan 2-1.

Los aztecas están cayendo con gol de Petar Stanic, tras una desantención muy grosera en defensa de los mexicanos, que se marcaron solos y el serbio se marchó con pelota dominadapara anotar el primero al 18'.

La paridad de los aztecas la puso Johan Vasquez con un testazo dentro del área, mientras que para el de la voltereta los charros se apoyaron de un autogolde Bukinac.