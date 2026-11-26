La ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX se puso en marcha este miércoles con dos encuentros llenos de intensidad. En la cancha del Estadio Nemesio Díez, el Toluca hizo valer su localía al imponerse 2-0 sobre el Atlas, mientras que en el Estadio BBVA, Monterrey y América protagonizaron un cerrado empate 0-0 que dejó la serie completamente abierta. En la capital mexiquense, el conjunto escarlata tomó el control del partido desde el arranque ante unos rojinegros que apostaron por el orden defensivo. La figura de la noche fue el atacante brasileño Helinho, quien lideró el frente ofensivo de los 'Diablos Rojos' y abrió el marcador en el minuto 15 tras una jugada colectiva que rompió el cerrojo tapatío, desatando la euforia en la tribuna.

Para la parte complementaria, Atlas intentó adelantar líneas en busca de la igualada, pero dejó espacios que los locales supieron aprovechar. Al 53', una falta dentro del área rojinegra fue sancionada como pena máxima; el propio Helinho asumió la responsabilidad desde los 12 pasos y definió con frialdad para firmar su doblete y sellar el 2-0 definitivo. Más tarde, en la Sultana del Norte, el duelo entre Monterrey y América estuvo marcado por una incidencia temprana que condicionó todo el trámite. Apenas al minuto 10, el defensor albiazul Ricardo Chávez vio la tarjeta roja, obligando al cuadro regio a replantear su esquema y jugar en inferioridad numérica durante prácticamente todo el cotejo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con un hombre más en el terreno de juego, las águilas asumieron la posesión del balón y generaron constantes llegadas sobre la meta rival. Sin embargo, el conjunto azulcrema se topó con una destacada actuación del guardameta Luis Cárdenas, quien realizó atajadas clave para mantener su portería imbatida y rescatar la igualada sin anotaciones para los dirigidos por el argentino Matías Almeyda.

Revive el gran trabajo del Equipo en el #ResumenRayado de la Ida de los Cuartos de Final.📹🔥🇫🇮 https://t.co/T3dc25sUEX — Rayados (@Rayados) November 26, 2026