Boca aplastó al Banfield de Pedro Troglio y jugará la final de la Copa Argentina

Con una actuación contundente en el Estadio Malvinas Argentinas, Boca Juniors superó sin mayores problemas por 0-3 a Banfield este sábado en las semifinales de la Copa Argentina 2026. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena impuso su jerarquía individual en momentos clave del encuentro para eliminar al equipo de Pedro Troglio, que llegaba a la cita mendocina con la ilusión de dar el golpe y repetir históricas hazañas coperas del entrenador.

Durante la primera mitad, el 'Taladro' planteó un duelo físico y disputado que incomodó por pasajes al 'Xeneize', logrando incluso generar peligro con un remate de tijera de Tomás Adoryán que exigió una gran intervención del arquero Álvaro Montero. Sin embargo, cuando el empate sin goles parecía inamovible antes del descanso, apareció la precisión de Leandro Paredes en tiempo de descuento (45'+2) para asistir a Santiago Ascacibar, quien conectó de cabeza sin marca dentro del área y abrió el marcador. El golpe psicológico sobre el cierre del primer tiempo condicionó el esquema de Pedro Troglio para el complemento. Obligado a adelantar sus líneas en busca de la igualdad, Banfield dejó espacios en el fondo que el mediocampo y la delantera de Boca supieron capitalizar con paciencia y verticalidad, controlando el ritmo del partido a través de la posesión y las variantes desde el banco. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La sentencia del encuentro comenzó a gestarse al 63', cuando el colombiano Sebastián Villa sacó un potente remate desde media distancia que venció la resistencia de Diego Rodríguez para estirar la ventaja a 2-0.

¡𝗚𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢́ 𝗕𝗢𝗢𝗢𝗖𝗔𝗔𝗔! 💪💙💛💙 https://t.co/NwGG08YGTC — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 14, 2026

El propio Villa volvió a ser protagonista 11 minutos más tarde, desbordando y enviando un centro preciso al segundo palo que el lateral Leandro Lozano conectó para firmar el tercero definitivo en el 74'. Para el Banfield de Troglio, la derrota significó el cierre de una destacada campaña en el certamen federal, en la que había logrado dejar en el camino a rivales complejos como Deportivo Riestra por penales. Pese a la motivación extra en la previa, que incluyó la curiosa promesa del técnico de sortear un auto entre el plantel si eliminaban a Boca, el equipo del sur bonaerense no pudo sostener la intensidad frente a la eficacia goleadora del rival. Por su parte, Boca Juniors ratificó su gran presente futbolístico en el cierre de la temporada 2026, tras haberse quedado también con el primer puesto de la tabla anual. El equipo de Arruabarrena mostró solidez defensiva para mantener su valla invicta ante los intentos de Adrián Balboa y compañía, y contundencia absoluta en el área contraria.