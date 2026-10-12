Cristiano marcó en la Champions de Asia: su gol 981 en la victoria de Al Nassr

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo venció este lunes por 3-1 al FK Neftchi Fergana de Uzbekistán por la segunda jornada de la Liga de Campeones de la AFC, donde el portugués volvió a mecer las redes.
El encuentro, disputado en el Alawwal Park, estuvo marcado por una alerta de seguridad previa que retrasó el pitazo inicial por casi una hora debido a la intercepción de un proyectil en los suburbios de la capital saudita.
Una vez disipada la emergencia, el conjunto dirigido por Ange Postecoglou impuso condiciones gracias a las anotaciones de Ângelo Gabriel, Cristiano Ronaldo y un gol en propia puerta del defensor uzbeko Anvarjon Gofurov.
El conjunto de Riad saltó al campo con un once estelar comandado por Cristiano, acompañado en el frente de ataque por João Félix y Sadio Mané. A pesar de sufrir la baja tempranera del francés Kingsley Coman por lesión al minuto 12, el equipo local no sacó el pie del acelerador y dominó el 65% de la posesión del esférico
El marcador se inauguró al 33' gracias a una gran definición del brasileño Ângelo Gabriel. Nueve minutos más tarde, apareció la máxima figura de la noche: Cristiano Ronaldo aprovechó una desatención defensiva para mandar el balón al fondo de las redes, decretando el 2-0 transitorio antes del descanso y sumando el gol número 981 de su carrera profesional.
🔚 | صافـرة النهايـة! 👏النصر 3 - 1 نيفيتشيمبروك يا عالميين 💛#النصر_نيفيتشي https://t.co/OkXXvFYRxD— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 12, 2026
En la parte complementaria, el Neftchi Fergana recortó distancias al 51' mediante una anotación de Alisher Odilov. No obstante, las esperanzas de remontada visitante se desvanecieron al 65' tras la expulsión por tarjeta roja directa de su mediocampista Ikrom Aliboyev.
Con la superioridad numérica, Al-Nassr recuperó el control total y al 78' un centro envenenado provocó el autogol de Anvarjon Gofurov, sentenciando el 3-1 definitivo.
Con este resultado, el equipo de Cristiano suma sus tres pimeros puntos en el Grupo B del certamen, ya que había debutado con una caída.