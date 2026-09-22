Despedida de Messi con Argentina: rival, cuándo es, hora y precio de los boletos

La selección argentina se asoma a una nueva era con el inminente retiro de Lionel Messi, que se despedirá el 6 de octubre durante un amistoso ante Benín. La confirmación de este partido despedida llega semanas después de que el rosarino anunciara oficialmente su retiro del seleccionado tras casi dos décadas de carrera.

"Quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", expresó en su mensaje. En ese mismo comunicado, el capitán repasó su trayectoria con la Albiceleste y concluyó: "Les juro que siempre dejé todo. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta".

DESPEDIDA EMOTIVA

El presidente del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó cómo será el homenaje institucional que preparan para esa noche en Núñez. El plan busca reunir en el campo de juego al plantel que acompañó al capitán en la conquista de la Copa del Mundo 2022. "Vamos a invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección", aseguró.

Cuánto cuestan los boletos para la despedida de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que las entradas se pondrán a la venta este martes 22 de septiembre a partir de las 18 horas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los tickets se podrán adquirir de forma exclusiva a través del portal deportick.com, donde los usuarios deberán registrarse previamente para operar. Por cada cuenta se podrán comprar hasta cuatro entradas generales.

Rival, hora, cuándo se juega y cómo verlo en vivo

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental con horario a confirmar. Las puertas del estadio se abrirán con varias horas de anticipación para el desarrollo de los festejos y espectáculos musicales preparados para el homenaje al capitán. La transmisión en vivo para todo el país estará a cargo de las señales de TyC Sports y Telefe. De manera online, el partido se podrá seguir a través de las plataformas TyC Sports Play, MiTelefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

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