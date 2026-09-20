Messi anota golazo y llega a los 930: esta es la diferencia que le saca Cristiano Ronaldo

Lionel Messi volvió a frotar la lámpara para firmar un golazo de tiro libre en el partido que el Inter Miami está empatando 1-1 contra el San Diego FC, por la fecha 26 de la MLS 2026 en el Nu Stadium de Florida. El Inter Miami comenzó de la peor manera el duelo frente a San Diego FC, a causa de que poco después de los 10 minutos ya estaba abajo en el marcador. Sin embargo, la 'Pulga' puso de nuevo en partido a las 'Garzas' con un golazo de tiro libre.

En el inicio del encuentro, San Diego FC se encargó de silenciar el Nu Stadium. Después de una desatención defensiva, Anders Dreyer escapó entre los marcadores y se fue hacia el arquero. El 10 danés del visitante aplicó una gran definición para el 1-0 parcial a los 12'. Sin embargo, el Inter Miami respondió de la mano del astro argentino. A los 23', Leo Messi cambió un tiro libre por gol por el 1-1 momentáneo. El balón, con comba, cruzó toda el área, no logró conectar Casemiro y el portero rival que salió a la desesperada tampoco pudo, terminando la pelota en el fondo. Finalmente, el duelo entre Las Garzas y San Diego FC terminó empatado 2-2, resultado que dejó al club de Florida en la tercera posición de la Conferencia Este y a su rival en el décimo lugar del Oeste. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Después de haber llegado a los 100 goles con la camiseta de Inter Miami en la consagración en la Campeones Cup ante Cruz Azul, el 10 de Las Garzas continúa sumando tantos a su estadísticas.