Ferran Torres alegra a Luis Enrique, pero PSG está lejos de ellos en la Ligue 1

La buena racha del español Ferran Torres bastó al París Saint Germain para conseguir, en Brest, su primera victoria de la temporada en la ligue 1, sin brillo, con la mirada puesta en el reloj en los últimos minutos y con el meta Matvey Safonov como sostén y guardián del triunfo (0-1). Porque el París Saint Germain no brilló para evitar su peor comienzo de temporada desde la 2007-08. Sin victorias en las cuatro primeras jornadas. El gol de Ferran supuso el despegue del campeón, que logró el triunfo y cortó la buena línea de su rival, que no había perdido hasta esta jornada.

No es la misma hasta el momento la versión que ofrece el cuadro de Luis Enrique en la Ligue 1 y en Europa. De hecho, su puesta en escena en la 'Champions' fue autoritaria, con una goleada por 6-1 al Slovan Bratislava. Nada que ver con lo que se ha visto en Francia, donde es tal su superioridad que cada compromiso lo convierte en rutina. Sin victorias asumió su salida a Brest ante un rival que inició el curso con una comodidad insospechada y sin derrotas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La rápida ventaja adquirida por el conjunto parisino aventuraba una goleada al uso para el grupo de Luis Enrique, que aprovecha la inspiración de Ferran Torres para encarrilar sus partidos. Así ocurrió también en el estadio Francis Le Ble, a los cinco minutos, en una brillante combinación de ataque, después de un robo de balón al cuadro local. Rubén Neves a Ousmane Dembele y centro de tacón a Ferrán que, desde el borde del área, ejecutó un tiro raso, pegado a un palo, que superó al meta del Brest.

Eso y una clara oportunidad de Khvicha Kvaratskhelia apuntaban a un marcador abultado. Nada ocurrió. Poco a poco el PSG perdió fuelle y su rival se creció. Al cuarto de hora remate fallado por Pathe Mboup y después de Ludovic Ajorque que se marchó fuera. Kvaratskhelia era lo más peligroso del PSG y la amenaza de Ferran. La lesión de Achraf, en el 37, dejó sin vía de acceso a la banda derecha. La amenaza de 'Los Piratas' creció tras el intermedio. Kamory Doumbia tiró al poste y después, de cabeza, Ajorque puso a prueba a Matvey Safonov. Luis Enrique volvió a señalar a sus estrellas y pasada la hora de juego quitó a Kvartskhelia y a Dembele. Los cambios, sobre todo la entrada al campo de Desire Doue, dieron aire al campeón, que aprovechó el bajón en el tramo final del cuadro de Julien Lachuer. No cerró el partido el París Saint Germain y el Brest estaba vivo. Safonov evitó la igualada a dos del final, en un disparo de Pathe Mboup al segundo palo que desvió a córner, como pudo, el meta ruso. Acabó acorralado el PSG y aferrado a la inspiración de Safonov, pero logró su objetivo y su primer triunfo del curso.