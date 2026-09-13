Arsenal sufre dura presión del Manchester City: así queda la tabla de la Premier League

El Manchester City se quedó con el derbi de Mánchester tras derrotar 0-1 al Manchester United en Old Trafford, resultado que le permite mantener su arranque perfecto en la Premier League. Erling Haaland marcó el único gol del encuentro, mientras que el conjunto de Enzo Maresca tuvo que resistir buena parte del partido con un jugador menos.

Con este triunfo, el Manchester City llegó a 12 puntos en cuatro jornadas, con cuatro victorias consecutivas y una diferencia de goles de +6. Sin embargo, Arsenal también suma 12 unidades y conserva el liderato gracias a una mejor diferencia de goles (+7), después de su victoria 2-0 sobre Sunderland. El tercer lugar es para la gran sorpresa del inicio de temporada: Hull City, que acumula 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates. Brighton aparece cuarto con 7 unidades, mientras que Chelsea ocupa la quinta posición con la misma cantidad de puntos. Más abajo se encuentran Brentford, Liverpool y Everton, todos con seis puntos. Ipswich Town suma también seis unidades y aparece noveno, mientras que Newcastle completa el Top 10 con cinco puntos, aunque con un partido menos disputado según la tabla de la imagen. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Después de perder el clásico, Manchester United se queda con apenas cuatro puntos y aparece en la posición 13, con una victoria, un empate y dos derrotas. La derrota aumenta la presión sobre el equipo de Michael Carrick, que no pudo aprovechar que el City jugó con 10 hombres durante gran parte del encuentro. United incluso tuvo oportunidades para empatar, pero no consiguió romper la defensa visitante.

